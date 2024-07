In Zusammenarbeit gründeten IBM und das Council einen Proof of Concept (POC) eines intelligenten virtuellen Assistenten. Der neue virtuelle Assistent kombiniert die Fähigkeiten von IBM® watsonx.ai, IBM watsonx® Assistant und IBM Watson® Discovery. Er stützt sich auf watsonx.ai, um die erweiterten Intelligenzfunktionen von watsonx Assistant bei der Beantwortung von Fragen zu verbessern. Watson Discovery bietet Datenerkennungsfunktionen, die es der Lösung ermöglichen, tief in archivierte und schwer zugängliche Dokumente und Daten einzudringen, um die richtigen Antworten zu finden.

Angetrieben von generativer KI-Technologie und einem Bekenntnis zur Transparenz legten IBM und der Rat Wert darauf, die Integrität und Klarheit jeder Interaktion während des gesamten Entwicklungsprozesses zu gewährleisten.