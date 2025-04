Um die umfassende Transformation von einer monolithischen auf eine Microservices-Architektur zu ermöglichen, wandte sich die Société Générale an den IBM Platinum Geschäftspartner Power Maroc (PowerM). „PowerM war für uns interessant, weil das Unternehmen über hervorragende Kundenreferenzen im marokkanischen Bankensektor verfügt“, so ein Sprecher der Société Générale. „Wir waren davon überzeugt, dass wir ihnen aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung mit IBM-Lösungen vertrauen konnten, um uns durch dieses anspruchsvolle Projekt zu führen.“

In Zusammenarbeit mit IBM Expert Labs führte PowerM eine gründliche Analyse der Anwendungen der Bank durch. Es wurde deutlich, dass die Société Générale vor der Migration zu einer Microservices-Infrastruktur die zentralen Leistungsprobleme lösen musste, die die Produktion beeinträchtigten. Außerdem musste die Sicherheit verbessert werden.

In einem ersten Schritt aktualisierte PowerM die bestehenden IBM® Guardium- und IBM MQ-Systeme der Bank. Guardium trägt zur Gewährleistung der Sicherheit sensibler Kundendaten bei, was besonders wichtig ist, da die Société Générale ihre Beziehungen zu externen Dienstleistern ausbaut. Mit dem hochverfügbaren Messaging zwischen den Anwendungen, das von der neuesten Version von IBM MQ bereitgestellt wird, kann die Bank auch in Spitzenzeiten eine zuverlässige hohe Leistung gewährleisten. Die Bank setzt jetzt die Software IBM® Instana ein, mit der das IT-Team einen Einblick in die gesamte Infrastruktur erhält und die Problemlösung automatisiert, um zentrale Leistungsprobleme zu beheben.

Aufbauend auf dieser soliden Grundlage von Leistung, Sicherheit und Observability arbeitet die Société Générale mit PowerM an der Modernisierung durch den Einsatz von IBM® Cloud Pak for Integration und IBM Cloud Pak for Applications. Die Bank setzt auch die von PowerM entwickelte Containerisierungsplattform ein, die auf der Red Hat OpenShift-Plattform rKube aufbaut und ihr bei der Verbesserung der Service-Integration und der Förderung von Innovationen in großem Maßstab helfen wird.