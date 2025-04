SLTN bietet seit 28 Jahren IT-Lösungen für Unternehmen in den Niederlanden und auf der ganzen Welt an und hat sich zu einem der größten europäischen Systemintegratoren in Privatbesitz entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 600 hochqualifizierte IT-Fachleute. Das HR-Team ist für das kontinuierliche Wachstum und die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter verantwortlich, sorgt aber auch dafür, dass diese talentierten Mitarbeiter zufrieden und produktiv sind.

„Wir sind ein kleines, aber engagiertes Team von fünf Personen in der Personalabteilung. Dabei kann die Menge der Fragen – von der Klärung grundlegender Richtlinien bis hin zu sensiblen persönlichen Themen – überwältigend sein“, sagt Yrjan Dommerholt, Senior HR Business Partner bei SLTN. „Wir verbringen so viel Zeit mit der Beantwortung grundlegender Fragen, dass es schwierig ist, Zeit für komplexere oder strategische Aufgaben zu finden. Die Produktivität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter werden manchmal durch die zwei- bis dreitägigen Antwortzeiten in Spitzenzeiten bei personalbezogenen Fragen beeinträchtigt.“

Viele der Fragen, die Mitarbeiter an die Personalabteilung richten, sind sehr persönlicher Natur, insbesondere in Bezug auf Beschäftigungsbedingungen, Zusatzleistungen und familiäre Angelegenheiten wie Elternurlaub, Krankheit und Trauerfälle. Die Personalabteilung wollte sicherstellen, dass sie über die nötige Kapazität verfügt, um diese Fragen mit Sorgfalt und Feingefühl zu klären und den Kollegen immer die notwendige Zeit und Unterstützung zukommen zu lassen. Daher musste ein Weg zur Verringerung der Arbeitsbelastung des Teams gefunden werden. Dies wiederum veranlasste SLTN zu untersuchen, ob KI eine praktikable Lösung sein könnte.