Skagerak Energi

In Norwegen muss jedes Energieunternehmen genaue Zahlen zur Stromproduktion an eine zentrale Regulierungsbehörde melden. Um die Stromverteilung präzise zu steuern und sicherzustellen, dass die richtige Energiemenge erzeugt wird, verlässt sich Skagerak auf Daten, die es von Peripheriegeräten in seinem VDI sammelt. Durch den Einsatz einer IBM FlashSystem Lösung mit IBM HyperSwap Technologie verfügt Skagerak über die nötige Leistung und Fehlertoleranz, um die Übertragung kritischer Daten von Laptops und Handheld-Geräten an das interne Personal, das die Stromversorgung verwaltet, sicherzustellen. HyperSwap-Technologie ist jetzt eine Funktion aller Skagerak-Speichersysteme, da sie Dual-Site-Zugriff auf ein Volume bietet. Daten, die auf den Datenträger geschrieben werden, werden automatisch an beide Kopien gesendet. Wenn also eines ausfällt, kann das andere Volume immer noch dieselben Daten liefern, ohne dass es zu einer Unterbrechung der Anwendungen kommt.

Mit 200.000 Verbrauchspunkten und mehr als 30 Messreihen, die mehrmals täglich gelesen werden, generiert Skagerak riesige Datenmengen. Um die Rechenleistung zu liefern, die das Unternehmen für seine datenintensiven kritischen Anwendungen benötigte, schneiderte IBM eine Lösung, die auf außergewöhnliche Leistung und hohe Verfügbarkeit ausgelegt ist und die bestehenden Datenbank-Appliances von Skagerak ersetzt. Durch den Einsatz der IBM Power System E950 - und IBM FlashSystem-Lösungen, die in IBM Power9-Prozessoren integriert waren, verzeichnete das Unternehmen in mehreren Benchmarks Steigerungen der Leistung, die fünf- bis 11-mal schneller war als die Datenbank-Appliance-Lösung des Unternehmens.



„Wenn man die Informationen verarbeiten will, braucht man gute Quelllösungen mit hoher I/O-Performance“, sagt Stein Ove Røv. „Wenn wir nicht alle Zahlen von den Verbrauchspunkten erhalten, müssen wir Vorhersagen auf der Grundlage einiger Fakten und Daten treffen – vielleicht aus der letzten Woche oder aus dem letzten Jahr – und dafür braucht man eine hohe Leistung und die liefert die IBM Power Systems-Plattform mit dem IBM FlashSystem-Speicher.“



Zuvor wurden mehrere Prozesse des Unternehmens manuell ausgeführt. Aber heute verfügt jeder Haushalt über eine automatisierte Messung, die den Stromverbrauch über den Tag verteilt meldet. So kann Skagerak den Verbrauch schnell verfolgen und genaue Vorhersagen darüber erhalten, wie viel Wasserkraft er produzieren muss. Das Unternehmen sammelt auch Wetterdaten, Niederschlagsmessungen und verschiedene andere Daten, die ihm helfen, Energie effizienter zu erzeugen und zu verteilen.



Skagerak muss kilometerlange Stromleitungen instand halten, und Stein Ove Røv sagt, dass es wichtig ist, Daten für eine vorausschauende Wartung besser nutzen zu können. Das Unternehmen setzt derzeit Hubschrauber und Arbeitskräfte ein, um Stromleitungen zu inspizieren, setzt jedoch auf Drohnen und Virtual Reality zur Fernüberwachung von Komponenten und Fabriken.



„Die Energie verändert sich ziemlich schnell“, sagt er. „Unser Ziel ist es, eine Lösung zu entwickeln, die stabil und flexibel ist und unseren zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Diese Zukunft ist Automatisierung, und das bedeutet viele Daten.“