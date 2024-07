Seit der Erweiterung seines IaaS-Cloud-Angebots mit IBM Power Systems und IBM Storage ist Service Express in der Lage, seinen Kunden noch flexiblere, maßgeschneiderte Cloud-Umgebungen anzubieten und gleichzeitig seinen Umsatz zu steigern.

„Allein im letzten Jahr haben wir unseren Umsatz um 10 Prozent verbessert, und wir erwarten ein anhaltendes organisches Wachstum von bis zu 10 Prozent im Jahresvergleich“, erklärt Chris Smith. „IBM Power Systems und IBM Storage haben zu diesem Erfolg beigetragen, weil sie uns die Möglichkeit gegeben haben, unser Geschäft auszuweiten, Innovationen zu entwickeln und mehr Kunden zu unterstützen.“



Service Express ist nicht nur besser aufgestellt, um zu wachsen, das Unternehmen kann jetzt auch neue Cloud-Umgebungen in weniger als 48 Stunden aufsetzen und bereitstellen und hat sich im Rahmen eines Service Level Agreements zu dieser Abwicklungszeit verpflichtet.



„IBM Power Systems und IBM Storage in Kombination mit Red Hat-Lösungen haben die Zeit, die wir benötigen, um einen neuen Kunden auf eine dedizierte Cloud-Plattform zu bringen, erheblich verkürzt“, erklärt Chris Smith. „Früher dauerte das ein paar Wochen, jetzt können wir das in nur wenigen Tagen erledigen – manchmal sogar schneller, je nach den Bedürfnissen des Kunden und der vorhandenen Infrastruktur.“



„Dadurch können wir Unternehmen helfen, sich schnell an plötzliche Marktveränderungen anzupassen, was sich angesichts des zusätzlichen Drucks, der durch die weltweite Coronavirus-Pandemie auf den Unternehmen lastet, als immer wichtiger erweist. Seit der Erweiterung unseres Rechenzentrums mit IBM Power Systems haben wir ein führendes Nachrichtenunternehmen dabei unterstützt, in weniger als vier Wochen über 100 physische Server in unsere Cloud zu verlagern. Wir haben auch bis zu 400 Server für eine führende britische Bank über eine Remote-Bereitstellung migriert.“

Dank der Lösungen von IBM kann Service Express seinen Kunden nicht nur extrem reaktionsschnelle Services und flexible Zahlungsbedingungen bieten, sondern auch einem breiteren Spektrum von Unternehmen modernstes Cloud Computing bereitstellen.

„Unsere enge Partnerschaft mit IBM spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer eigenen IT-Infrastruktur und der Services, die wir unseren Kunden anbieten können“, sagt Chris Smith. „So hat beispielsweise die Konsolidierung unserer Speicherinfrastruktur in eine softwaredefinierte Umgebung mit All Flash Storage dazu beigetragen, die Umweltfreundlichkeit unserer Services zu verbessern, indem wir den Platz-, Energie- und Kühlungsbedarf unserer Rechenzentren reduziert haben.“



Service Express hat sein primäres Tier-4-Rechenzentrum unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gebaut und nimmt seine Verpflichtung zur Verringerung der Umweltauswirkungen seines Betriebs ernst. Das Unternehmen stellt nicht nur sicher, dass die Kühlsysteme seines Rechenzentrums zu den effizientesten der Welt gehören, sondern nutzt für seine IT-Infrastruktur auch zertifizierte erneuerbare Energiequellen und hilft den Landschaftspflegern beim Pflanzen von Bäumen im örtlichen Wald von Marsden Vale.



IBM Power Systems verbessert nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit der Aktivitäten von Service Express, sondern wird dem Unternehmen auch helfen, neue Kunden im Finanzdienstleistungssektor zu gewinnen. Chris Smith erklärt dazu: „Die Ausfallsicherheit von IBM Power Systems – und die Tatsache, dass die Lösung in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche großes Vertrauen genießt – hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Payment Card Industry Data Security Standards einhalten konnten. Letztendlich wird uns das dabei helfen, mehr Banken und Zahlungsanbieter zu überzeugen, mit uns zu arbeiten.“



Abschließend fasst er zusammen: „Mit der Hilfe von IBM Global Financing und der auf Unternehmen abgestimmten IBM Infrastruktur, die unsere Cloud-Services untermauert, können wir mehr Unternehmen dabei unterstützen, die Vorteile eines hochmodernen Tier-4-Rechenzentrums zu einem Bruchteil der Kosten für den Betrieb und die Wartung ihrer eigenen Systeme zu nutzen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit IBM in den kommenden Jahren zu vertiefen, während wir unseren Betrieb weiter ausbauen und unsere Services weiterentwickeln.“