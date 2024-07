Salling Group A/S

Die Geschäftsvorteile der Db2 for SAP-Software und der POWER Systems-Infrastruktur der Salling-Gruppe sind breit gefächert und zahlreich. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Preis-Leistungs-Verhältnis. Laut Isdahl hat die Entscheidung, sein ERP-System auf SAP-Technologie zu konsolidieren, nicht nur den Betrieb vereinfacht. Außerdem konnten die SAP Application Performance Standard (SAPS)-Benchmarks um 100 % gesteigert werden, was nach seinen Angaben zu ungefähren Einsparungen von 520.000 USD pro Jahr führt.

Auch Kunden profitieren von den Vorteilen des ERP-Systems der Salling Group. „Wir zählen jede Minute, die Auswirkungen auf unsere Endbenutzer haben, rund um die Uhr“, erklärt Holm. „Letztes Jahr hatten wir etwas mehr als zwei Stunden Ausfallzeit oder Auswirkungen – zwei Stunden für ein ganzes Jahr. Das ist extrem beeindruckend.“

Holm fügt hinzu, dass die Organisation fast 500 Tage ohne Verzögerung bei der täglichen Nachschubversorgung hinter sich hat. Der Lauf umfasst die Verarbeitung von Transaktionen aus allen 1.500 Filialen über SAP Customer Activity Repository, SAP ECC und SAP Forecasting and Replenishment und die anschließende Übermittlung der Zahlen an 11 separate Lager zur Lebensmittelverteilung am nächsten Tag.

Ein weiteres herausragendes Merkmal der IBM-Lösung ist ihre Wiederverwendbarkeit. Die Salling Group legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. Dazu gehören die Förderung ökologischer Anbaumethoden, die Reduzierung von Lebensmittelabfällen und die Verringerung von Plastikverpackungen in den Geschäften. Die Tatsache, dass das Unternehmen nach dem Upgrade auf POWER8-Server 96 % seines POWER-Stacks wiederverwenden konnte, ist sowohl für Isdahl als auch für Holm von Bedeutung. „IBM baut eine nachhaltige Produktgruppe auf IBM POWER auf. Das ist uns sehr wichtig,“ sagt Isdahl.

Nach so vielen Jahren und so positiven Ergebnissen mit seiner Db2-, POWER Systems- und SAP-Infrastruktur hat die Salling-Gruppe eine einfache Botschaft für andere Unternehmen, die eine ähnliche Einrichtung in Betracht ziehen. „Wenn Sie eine gute Stabilität und eine gute Leistung wünschen, empfehlen wir die Verwendung von IBM POWER, SAP, IBM Db2 und GTS. „Das ist eine wirklich starke Kombination“, sagt Holm.