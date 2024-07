SCS hatte innerhalb von sieben Monaten 100 CRMs eingerichtet und wurde für seine Bemühungen mit einem schnellen Anstieg von Verbrauchern und kleinen Unternehmen belohnt, die die CRMs zum Einzahlen und Abheben von Bargeld nutzten. „Wir haben durchschnittlich 100 Transaktionen pro Tag und Kundenbetreuer gesehen, was zeigt, dass es im heutigen digitalen Zeitalter eine ungenutzte Nachfrage nach Bargeldtransaktionen gibt“, sagt Darmendran Kunaretnam, Group Chief Executive Officer bei SCS.

„Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Bargeld auch in der heutigen Generation von digitalen und E-Wallet-Nutzern König ist. Wir haben ein Muster von großen Abhebungen während langer Wochenenden, Feiertagen und Schulferien festgestellt.“ Darmendran fährt fort und fügt hinzu, dass das Unternehmen zur Einführung des Dienstes angespornt wurde, um die Initiativen der BNM zur finanziellen Inklusion (PDF, Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zu unterstützen, die darauf abzielen, gefährdete Gruppen zu unterstützen und gemischte Finanzdienstleistungen durch Marktzugang und Ökosystem-Enabler zu erweitern.

Darmendran weist auch darauf hin, dass die Besonderheit von Safeguards CRMs, die Bareinzahlungen für Echtzeit-Gutschriften auf alle Spar-, Giro-, Kredit- und Kreditkartenkonten akzeptiert, Kleinhändler und kleine und mittlere Unternehmen anspricht. „Die Bequemlichkeit, die Einnahmen am Ende des Tages bei Safeguards CRMs einzuzahlen, anstatt das Bargeld bis zur Öffnung der Bank am nächsten Tag aufzubewahren, ist unschlagbar“, fügt er hinzu.

Die CRMs, die 24 Stunden am Tag geöffnet sind, befinden sich in Lebensmittelgeschäften, Tankstellen und Einkaufszentren. Mittlerweile wird das Unternehmen von Supermarkt- und Fast-Food-Ketten umworben. Ermutigt durch den frühen Erfolg und die positive Aufnahme der CRMs strebt das Unternehmen an, bis Juni 2026 weitere 500 Safeguards CRMs zu installieren, von denen 20 % in den nicht oder nur unzureichend versorgten Gemeinden des Landes errichtet werden sollen.