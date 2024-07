Ricoh bot seine Video- und Webkonferenz-Business-Suite Unified Communication System (UCS) erstmals im August 2011 an, mit der Benutzer eine Konferenz durch einfaches Einschalten und Drücken einer Taste starten können. Zur Freude von Ricoh stieg die Zahl der Geschäftsanwender in den darauffolgenden Jahren rasant an, und die Workload stieg sprunghaft an.

„UCS ist ein sehr verzögerungsempfindlicher Dienst“, sagt Naoki Umehara in der Abteilung für Cloud-Plattformen von Ricoh. „Je näher unsere Rechenzentrumsstandorte an unseren Benutzern liegen, desto höher ist die Video- und Audioqualität, die wir bieten können. Wir hatten nur zwei Rechenzentren, in den USA und in Japan, und es wurde schwierig, stabile Dienste bereitzustellen, da die Zahl der UCS-Nutzer weltweit zunahm.“

Die Infrastruktur von Ricoh bestand aus virtuellen Maschinen auf VMware vSphere in einer privaten Cloud, die in den beiden Rechenzentren gehostet und mit VMware vCenter Server verwaltet wurde. Als die Nachfrage nach Dienstleistungen zunahm, bekam das Unternehmen Probleme mit Ausfällen, die durch Hardwareausfälle verursacht wurden.

„Unsere oberste Priorität ist es, einen enorm stabilen, qualitativ hochwertigen Service zu bieten, der 24/7 verfügbar ist. UCS wird für globale geschäftliche Video- und Webkonferenzen verwendet, und die Sicherstellung einer ständig verfügbaren Servicebereitstellung ist von entscheidender Bedeutung“, sagt Naoki Umehara.

Um die Ausfallsicherheit zu stärken und die Qualität aufrechtzuerhalten, plante Ricoh den Bau eines weiteren Rechenzentrums in Australien. Es gab jedoch Bedenken hinsichtlich der Latenzzeiten angesichts der Entfernung zu den USA und Japan sowie hinsichtlich der Kosten für den Betrieb von Rechenzentren an mehreren Standorten.