Raj Petro hat nun seine Unternehmenskultur, Prozesse und Systeme enger an Brenntag angeglichen. Prakash Subramanian, CFO bei Raj Petro, erklärt: „Durch die Einbindung in die Brenntag Group erhält Raj Petro leichten Zugang zu wertvollen globalen Märkten. Raj Petro treibt eine weitreichende Transformation voran, um dieses globale Netzwerk zu nutzen.“

Er fährt fort: „Durch die Umstellung unserer geschäftskritischen SAP ERP-Systeme auf Managed Services in der IBM Cloud können wir die Anforderungen unserer Partner in Bezug auf Compliance und Finanzberichterstattung kosteneffizient erfüllen. Gleichzeitig gab uns der Wechsel in die Cloud die Möglichkeit, unsere Workflows zu optimieren – und trug so dazu bei, dass wir trotz der Pandemie einen Rekordumsatz erzielten.“

Jitesh Save, IT Head bei Raj Petro, fügt hinzu: „Seit wir unsere SAP-Geschäftssysteme von einem lokalen Rechenzentrum auf hochverfügbare Managed Services in der IBM Cloud umgestellt haben, konnten wir unser Ziel für den Wiederherstellungszeitpunkt [Recovery Point Objective, RPO] auf unter 15 Minuten und unser Ziel für die Wiederherstellungszeit [Recovery Time Objective, RTO] auf weniger als vier Stunden senken. Dank IBM haben wir die Gewissheit, dass unsere SAP-Systeme immer geschützt sind.“