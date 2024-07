Die RainFocus-Plattform, die in der hybriden IBM Cloud gehostet wird, funktionierte während der gesamten Konferenz einwandfrei. Letztendlich haben sich mehr als 122.000 Teilnehmer registriert. Zum Vergleich: Bei der Präsenzveranstaltung im Jahr 2019 waren es 30.000. Das war ein bahnbrechender Erfolg. „IBM Think 2020 war bislang eine der größten Online-Konferenzen“, erklärt Sherman, „Die Konferenz war die erste in dieser Größenordnung und wurde mitten im Planungsprozess von einer Präsenzveranstaltung in ein virtuelles Event umgewandelt – erstaunlich!“

Dieser Erfolg ist ein schlagkräftiger Beweis für den Einfluss, den Marketingtechnologie auf den Gewinn eines Unternehmens haben kann. „Wenn Sie der CIO eines großen Unternehmens sind und eine Event-Marketing-Plattform für den weltweiten Einsatz prüfen, wollen Sie, dass diese Plattform zuverlässig ist“, sagt Sherman. „Die Bereitstellung einer Plattform, die Cloud-agnostisch ist und vollständig in der IBM Cloud ausgeführt wird – und diese Art von SaaS-Umgebung mit der Redundanz und den Fähigkeiten, die wir als Ergebnis dieser Zusammenarbeit aufbauen konnten – hebt uns von allen anderen in unserem Bereich ab.“

Einer der aufregendsten Aspekte des virtuellen Formats sind die personalisierten Erfahrungen, die es den Teilnehmern bietet, indem Empfehlungen für Inhalte, Sitzungen und Meetings sowie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bereitgestellt werden. Das IBM Think-Erlebnis wurde zum Beispiel auf die Interessen und Aktivitäten jedes einzelnen Teilnehmers abgestimmt, was im Prinzip dazu führte, dass es 122.000 individuelle Think-Events gab.

Gemeinsam haben RainFocus und IBM auch ein entscheidendes Projektziel erreicht: die Erstellung einer Veranstaltungsvorlage während der IBM Think 2020, die für die über 600 jährlichen Veranstaltungen von IBM skaliert werden kann. Die Vorlage entlastet die 300 regionalen Eventmanager von IBM und bietet eine zentrale Eventplattform mit vorkonfigurierten Funktionen, die sie für ihre eigenen Veranstaltungen nutzen können.

Die Beziehung zwischen IBM und RainFocus entwickelt sich weiterhin gut. Die Migration zu einer 100 %igen IBM Cloud-Umgebung ist noch im Gange und soll Mitte 2021, im Anschluss an die virtuelle IBM Think-Konferenz 2021, eingeführt werden. Beide Unternehmen arbeiten weiter daran, sich gegenseitig zu immer höheren Innovationsstufen anzuspornen. „IBM hat uns bei der Weitergabe von Daten in nahezu Echtzeit an Systeme von Drittanbietern einen großen Schritt nach vorne gebracht“, sagt Sherman. „Obwohl es sich in diesem Fall nicht um einen separaten Anbieter handelt, sondern um die verschiedenen IT-, Marketing- und Datensysteme von IBM.“ Da die beiden Unternehmen bereits an der Planung einer weiteren virtuellen IBM Think-Konferenz arbeiten, freuen sie sich bereits jetzt darauf, die neuesten Erfolge ihrer Zusammenarbeit zu präsentieren.