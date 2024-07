QNC startete seinen Prime Legal-Service im Juli 2017, nur zwei Monate nach Beginn der Arbeit mit dem Watson Knowledge Studio und dem Watson Discovery-Service. Für einen niedrigen Pauschalpreis von 80 EUR pro Monat konnten Abonnenten – meist kleine Unternehmen – Rechtsberatung für bis zu 45 häufige Rechtsthemen anfordern und erhalten.

Ein Team aus Anwälten und technischen Mitarbeitern von QNC „trainierte“ Watson in der Erkennung juristischer Fallmuster. „Die meisten Rechtsfragen, die sich auf kleine Unternehmen bezogen, waren bereits in unserer Datenbank vorhanden“, sagt Friedmann. Darüber hinaus wurde die Prime Legal-Datenbank kontinuierlich mit wachsenden und aktualisierten Inhalten verbessert.

Die von QNC beauftragten Anwälte mussten nicht mehr bei jedem Fall von vorne beginnen. Stattdessen konnten sie den Recherche- und Ermittlungsprozess beschleunigen, indem sie mit Hilfe der Watson-Tools die bereits behandelten Fälle in der QNC-Datenbank ausfindig machten, die am ehesten mit den Anfragen der Mandanten übereinstimmten. Dadurch konnten die Online-Anwälte von QNC ihre Recherchen in der Regel in 10 bis 15 Minuten abschließen und den Mandanten in weniger als einer Stunde Antworten liefern.

Watson-gestütztes maschinelles Lernen war der Schlüssel dazu, Prime Legal zu einer profitablen Geschäftsplattform für QNC zu machen. „Vor Watson konnte man den Anwälten nicht das Geld zahlen, das sie wollten“, sagt Friedmann. „Aber jetzt erledigen Anwälte ihre Arbeit viel schneller, sodass sie ein faires Honorar verdienen und gleichzeitig Beratung zu einem niedrigen Preis anbieten können.“