Die Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) wurde 2003 gegründet, um Mitarbeitern des Bureau of Fire Protection und der Philippine National Police sowie deren Familien zu helfen. Mit nur 300 Mitarbeitern, die sich um die Bedürfnisse von 300.000 Mitgliedern kümmern und ein Assetportfolio von über 88 Milliarden PHP verwalten, führt PSSLAI ein strenges Regiment. Vertrauen und Zuversicht stehen im Mittelpunkt der Mission von PSSLAI. Transparenz und die strikte Einhaltung von Richtlinien sind von entscheidender Bedeutung, um den Mitgliedern einen erstklassigen Service zu gewährleisten.

Der visionäre Leiter des Verbands war ein früher Befürworter von IBM Cloud und die Plattform trug dazu bei, die Geschäftsabläufe von PSSLAI zu unterstützen, sein Portfolio zu erweitern und neue Umsatzmodelle zu schaffen. Im Laufe der Jahre wurden die Kosten für die Wartung der Cloud-Plattform jedoch immer unüberschaubarer. Darüber hinaus beeinträchtigte das Risiko von Ausfallzeiten die Service-Level-Agreements und hatte Auswirkungen auf die Endkunden.