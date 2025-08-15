Partnerschaft zwischen IBM und Microsoft

IBM® und Microsoft sind gut positioniert, um Kunden auf ihrer Transformationsreise mit einem offenen und kooperativen Ansatz zu begegnen und dadurch positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden bei der Implementierung und Steuerung generativer KI mit Lösungen, die mehrere Modelle in Hybrid-Cloud-Umgebungen umfassen. Unsere Teams verfügen über ein solides Partnernetzwerk von Fachleuten, die sich in der Branche auskennen und mit Multicloud-Lösungen vertraut sind.
Kunden können direkt auf die wachsende Liste der SaaS- und kundenverwalteten Angebote von IBM zugreifen, darunter KI-, Cloud- und Automatisierungssoftware auf dem Azure Marketplace. IBM® Consulting bietet über 80 Angebote auf dem Marktplatz.
IBM Software – Azure Marketplace
IBM, Neudesic und Nordcloud (von IBM übernommen) wurden für ihre Fähigkeit ausgezeichnet, die Technologie von Microsoft zu nutzen, um Kunden in der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft zum Erfolg zu verhelfen.
IBM, Neudesic und Nordcloud wurden als Finalisten für Innovation und Expertise in 4 Kategorien und in verschiedenen Regionen ausgezeichnet.
IBM Consulting ist spezialisiert auf Azure Red Hat® OpenShift® (ARO). Dieses Engagement hat dazu beigetragen, dass wir in 7 Kategorien für den diesjährigen Microsoft Partner of the Year Award ausgezeichnet wurden, während wir unseren Kunden helfen, ihre Anwendungsmodernisierung zu vereinfachen.
IBM hat 41 Microsoft-Kompetenzzentren in 170 Ländern eingerichtet und die Zahl der Azure-Zertifizierungen auf 39.000 erhöht. Unsere erweiterten Spezialisierungen sind auf 6 angestiegen und wir haben die Auszeichnung „Expert MSP“ erhalten.
TargetProcess ist eine flexible, skalierbare Lösung für agiles Projekt- und Portfoliomanagement (PPM), die für die schnelle und skalierbare Umsetzung agiler Projekte entwickelt wurde. Die Lösung bietet Transparenz, Kontrolle und Einblicke in Projekte und Programme und ermöglicht es Unternehmen, Strategien auszurichten, Initiativen zu priorisieren, Ressourcen effektiv zuzuweisen und den Fortschritt in Richtung der gewünschten Ergebnisse zu messen.
IBM Copilot Runway – ein neues Angebot von IBM Consulting – soll Unternehmen dabei helfen, Copiloten zu erstellen, anzupassen, einzusetzen und zu verwalten, um generative KI nahtlos in ihr Unternehmen zu integrieren, die Produktivität zu steigern und den Geschäftserfolg zu fördern.
Die IBM® Maximo Application Suite, die in der Microsoft Cloud angeboten wird, bietet eine intelligente Lösung für Asset Management, Überwachung, Wartung und Zuverlässigkeit in einer einheitlichen Plattform.
IBM Consulting bietet eine breite Palette von Anwendungsmodernisierungsservices, die von der In-Place-Modernisierung über die Hybrid-Cloud-Modernisierung bis hin zur Cloud-Native-Modernisierung und der Modernisierung von Datenservices reichen. In Zusammenarbeit mit Microsoft bietet IBM Consulting maßgeschneidertes Know-how, um Ihre Modernisierung zu beschleunigen.
Der IBM Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native Service vereint Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR und Microsoft Defender for Cloud mit den KI-gestützten Sicherheitstechnologien, die dem IBM TDR Cloud Native Service zugrundeliegen.
Generative KI-Modelle bringen neue Risiken und Komplexitäten mit sich, die eine Steuerung erfordern. watsonx.governance erweitert die Microsoft Azure-Funktionen und bietet die notwendigen Leitplanken, um den gesamten Lebenszyklus von Modellen zu steuern, Risiken proaktiv zu erkennen und zu mindern und die Einhaltung der wachsenden und sich ändernden KI-Vorschriften und Branchenstandards zu verwalten.
IBM, Microsoft und Red Hat bieten ihren Kunden die Möglichkeit, den Wert ihrer Entscheidung für den Kauf und die Bereitstellung von IBM-Technologie auf Microsoft Azure zusammen mit ihrer Cloud-Präferenz und ihren Investitionen in native Azure-Services und -Fähigkeiten zu steigern.
Das wachsende IBM Software-Portfolio umfasst die Bereiche Daten und KI (einschließlich watsonx), Automatisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit, während IBM Consulting mehr als 80 Angebote auflistet.
IBM Software-Angebote sind auf dem Azure Marketplace als SaaS (einschließlich StreamSets, Apptio Target Process und WebMethods) und als vom Kunden verwaltete Optionen verfügbar und richten sich an Kunden, die ihre Microsoft-Ausgaben reduzieren möchten.
IBM hat sich auf 15 Länder ausgedehnt und seine Software-Automatisierungspräsenz auf dem Azure-Marktplatz ausgebaut.
Besuchen Sie IBM auf dem Azure Marketplace oder erfahren Sie, wie IBM Consulting Sie dabei unterstützen kann, Ihre Hybrid-Cloud- und KI-Reise zu beschleunigen.