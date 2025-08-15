Partnerschaft zwischen IBM und Microsoft

IBM® und Microsoft sind gut positioniert, um Kunden auf ihrer Transformationsreise mit einem offenen und kooperativen Ansatz zu begegnen und dadurch positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden bei der Implementierung und Steuerung generativer KI mit Lösungen, die mehrere Modelle in Hybrid-Cloud-Umgebungen umfassen. Unsere Teams verfügen über ein solides Partnernetzwerk von Fachleuten, die sich in der Branche auskennen und mit Multicloud-Lösungen vertraut sind.