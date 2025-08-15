Partnerschaft zwischen IBM und Microsoft

Umsetzung unternehmensweiter Transformationen durch die Beschleunigung von Hybrid-Cloud- und KI-Strategien.

IBM® und Microsoft sind gut positioniert, um Kunden auf ihrer Transformationsreise mit einem offenen und kooperativen Ansatz zu begegnen und dadurch positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden bei der Implementierung und Steuerung generativer KI mit Lösungen, die mehrere Modelle in Hybrid-Cloud-Umgebungen umfassen. Unsere Teams verfügen über ein solides Partnernetzwerk von Fachleuten, die sich in der Branche auskennen und mit Multicloud-Lösungen vertraut sind.
Highlights der Partnerschaft
Über 25 IBM-Technologieangebote auf dem Azure Marktplatz

Kunden können direkt auf die wachsende Liste der SaaS- und kundenverwalteten Angebote von IBM zugreifen, darunter KI-, Cloud- und Automatisierungssoftware auf dem Azure Marketplace. IBM® Consulting bietet über 80 Angebote auf dem Marktplatz.

IBM Software – Azure Marketplace

IBM Consulting – Azure Marketplace
Dreifacher Gewinner: Microsoft Partner of the Year Awards 2024

IBM, Neudesic und Nordcloud (von IBM übernommen) wurden für ihre Fähigkeit ausgezeichnet, die Technologie von Microsoft zu nutzen, um Kunden in der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft zum Erfolg zu verhelfen.

  • India Partner of the Year Award – IBM
  • Americas Partner of the Year Award, Infrastructure and Application Innovation – Neudesic
  • Microsoft Finland Azure Migration Modernization Award – Nordcloud
4-facher Finalist: Microsoft Partner of the Year Awards 2024

IBM, Neudesic und Nordcloud wurden als Finalisten für Innovation und Expertise in 4 Kategorien und in verschiedenen Regionen ausgezeichnet.

  • Microsoft Modernizing Applications Partner of the Year Award – IBM
  • Denmark GSI Partner of the Year Award – IBM
  • Americas Security Partner of the Year Award – Neudesic
  • Microsoft Migration to Azure Partner of the Year Award – Nordcloud

 
#1 Red Hat GSI

IBM Consulting ist spezialisiert auf Azure Red Hat® OpenShift® (ARO). Dieses Engagement hat dazu beigetragen, dass wir in 7 Kategorien für den diesjährigen Microsoft Partner of the Year Award ausgezeichnet wurden, während wir unseren Kunden helfen, ihre Anwendungsmodernisierung zu vereinfachen.

Mehr als 39.000 Microsoft-Zertifizierungen

IBM hat 41 Microsoft-Kompetenzzentren in 170 Ländern eingerichtet und die Zahl der Azure-Zertifizierungen auf 39.000 erhöht. Unsere erweiterten Spezialisierungen sind auf 6 angestiegen und wir haben die Auszeichnung „Expert MSP“ erhalten.

Gemeinsamen Mehrwert schaffen

Automatisierung IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Anwendungen auf Microsoft Azure modernisieren Cybersicherheitsdienste Watsonx.governance auf Microsoft Azure
IBM im Azure Marketplace besuchen

IBM, Microsoft und Red Hat bieten ihren Kunden die Möglichkeit, den Wert ihrer Entscheidung für den Kauf und die Bereitstellung von IBM-Technologie auf Microsoft Azure zusammen mit ihrer Cloud-Präferenz und ihren Investitionen in native Azure-Services und -Fähigkeiten zu steigern.
Das wachsende IBM Software-Portfolio umfasst die Bereiche Daten und KI (einschließlich watsonx), Automatisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit, während IBM Consulting mehr als 80 Angebote auflistet.

IBM Software-Angebote sind auf dem Azure Marketplace als SaaS (einschließlich StreamSets, Apptio Target Process und WebMethods) und als vom Kunden verwaltete Optionen verfügbar und richten sich an Kunden, die ihre Microsoft-Ausgaben reduzieren möchten.

IBM hat sich auf 15 Länder ausgedehnt und seine Software-Automatisierungspräsenz auf dem Azure-Marktplatz ausgebaut.
Besuchen Sie unsere wachsenden Angebotslisten: IBM Software – Azure Marketplace IBM Consulting – Azure Marketplace
Nächste Schritte


Besuchen Sie IBM auf dem Azure Marketplace oder erfahren Sie, wie IBM Consulting Sie dabei unterstützen kann, Ihre Hybrid-Cloud- und KI-Reise zu beschleunigen.

 IBM Consulting für Microsoft entdecken IBM-Angebote auf dem Azure Marketplace anzeigen