In Anbetracht dieser Faktoren entschied sich PCF für die Implementierung von SAP S/4HANA in der Cloud. Die Wahl auf IBM als Implementierungspartner fiel aufgrund der starken Bereitstellungsfähigkeiten in Bezug auf S/4 HANA und der Erfahrung in der Geflügelindustrie.



IBM rief das „Projekt Udaan“ ins Leben, um gemeinsam eine zukunftsfähige Plattform auf Basis von SAP S/4HANA zu schaffen und die Kerngeschäftsprozesse des Unternehmens in den Bereichen Beschaffung, Materialwirtschaft, Produktionsplanung, Verkauf, Vertrieb und Finanzen abzudecken.

Wie wurde dies umgesetzt? IBM half PCF bei der vollständigen und nativen Integration seiner Kerngeschäftsprozesse mit einem einzigen Datenmodell, um eine vollständige Geschäftstransparenz zu gewährleisten.

Die Prozesseffizienz verbesserte sich und wurde in verschiedenen Funktionsbereichen standardisiert. Dank der Echtzeit-Einsichten ist PCF nun in der Lage, schnelle und effektive Geschäftsentscheidungen zu treffen und erhält einen detaillierten Einblick in seine Kosten und Rentabilität in verschiedenen Regionen und Profitcentern.