In einem Markt, der von Präzision und Geschwindigkeit bestimmt wird, können selbst kleine Ineffizienzen große Auswirkungen haben. Oiki, ein führender Hersteller und Vertreiber von Edelstählen und Speziallegierungen, erkannte, dass sein Order Management verbessert werden musste, um strategisches Engagement zu unterstützen, anstatt in administrativen Schritten stecken zu bleiben. Die meisten Kundenbestellungen trafen per E-Mail ein, sodass die Vertriebsmitarbeiter die Nachrichten manuell interpretieren und in internen Systemen nach Details suchen mussten. Dieser repetitive Workflow kostete wertvolle Zeit und verzögerte Reaktionen, was die Skalierbarkeit und Kundenzufriedenheit einschränkte.

Obwohl der Prozess kein unmittelbares operationelles Risiko darstellte, bedeutete er eine verpasste Chance auf Effizienzsteigerung und Wachstum. Die Chance lag auf der Hand: einen manuellen Prozess in einen optimierten, intelligenten Workflow umzuwandeln, der die Effizienz steigert und die Client Experience verbessert.