In den letzten Jahren hat SAP in der IT-Branche für Aufsehen gesorgt und eine Fülle neuer Lösungen auf den Markt gebracht. Die große Welle der Veränderung begann mit der Ankündigung von SAP HANA, einer leistungsstarken In-Memory-Datenbank, die Echtzeit-Analysen in noch nie dagewesenem Umfang verspricht.

Als das Interesse an den Möglichkeiten von SAP HANA wuchs, stellte sich der SAP-Spezialist NTT DATA Business Solutions schnell der Herausforderung. Zusammen mit seinen Partnerabteilungen in anderen Ländern hat NTT DATA Business Solutions Poland SAP Business Warehouse, unterstützt durch SAP HANA Hosting-Services eingeführt, die auf einer x86-Architektur basieren. Als die Kunden das neue Angebot annahmen, stellte NTT DATA Business Solutions Poland fest, dass es der zugrunde liegenden Hardware an Flexibilität mangelte und sie schwer zu verwalten war. Außerdem war es schwierig, einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten, da das Unternehmen für jeden Kunden einen eigenen Server betreiben musste, wodurch die Kosten parallel zu den Einnahmen stiegen.



Als SAP ERP, unterstützt durch SAP HANA, mit deutlich höheren technischen Anforderungen am Horizont auftauchte, suchte NTT DATA Business Solutions Poland nach Möglichkeiten, seinen Service zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.