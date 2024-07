Um sich auf dem überfüllten Markt der Anbieter von IT-Services abzuheben, brauchte NTT DATA Business Solutions Nordics ein Alleinstellungsmerkmal. Um seine SAP-Hosting-Services zu optimieren, setzte das Unternehmen IBM® Power Systems-Server und IBM® FlashSystem-Speicher ein, die sicher von mehreren Kunden gemeinsam genutzt werden können – und so für höchste Leistung und Zuverlässigkeit zu attraktiven Preisen sorgen.

Aufgabenstellung NTT DATA Business Solutions Nordics hat es sich zum Ziel gesetzt, seine SAP HANA®-Hosting-Services für Kunden zu verbessern und sich durch die Optimierung der Hardware-Umgebung von anderen Anbietern abzuheben.

Umsetzung Das Unternehmen setzt IBM Power Systems-Server und IBM FlashSystem-Speicher ein, um sein Angebot für Kunden zu erweitern, die SAP Business Warehouse und SAP Business Suite, unterstützt durch SAP HANA, einsetzen.

Ergebnisse 60 % schnellere Bereitstellung neuer virtueller Server 30 % Reduzierung der Betriebskosten, sodass NTT DATA Business Solutions Nordics seinen Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten kann 95 % Zeitersparnis bei der Berichterstellung für einen Kunden

Aufgabenstellung – die Geschichte Besser als seine Wettbewerber Im geschäftigen Sektor der Anbieter für IT-Services ist es für den wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich, eine wettbewerbsfähige Nische zu finden. Bei so vielen Anbietern auf dem Markt müssen Unternehmen einen Vorsprung vor ihren Konkurrenten haben, um neue Kunden zu gewinnen und an der Spitze zu bleiben. NTT DATA Business Solutions Nordics, ein führender Anbieter von IT-Services und langjähriger SAP-Partner, arbeitet mit Kunden aus ganz Skandinavien zusammen und unterstützt sie bei der Verwaltung und Optimierung ihrer SAP-Anwendungen, von denen viele auf der In-Memory-Datenbank SAP HANA ausgeführt werden. Das Unternehmen arbeitet ständig an der Verbesserung seines Service-Angebots, um sich von seinen Mitbewerbern abzuheben. Torben Prang, Director of IT and Infrastructure bei NTT DATA Business Solutions Nordics, kommentiert: „Wir waren auf der Suche nach einer Hardwarelösung zur Unterstützung der SAP-Anwendungen unserer Kunden, mit der wir uns von der Konkurrenz abheben und potenzielle Kunden beeindrucken können. Wir wollten die SLAs verbessern, die wir in Bezug auf Leistung und Verfügbarkeit anbieten konnten, und gleichzeitig unsere Betriebskosten reduzieren, um die Gebühren zu senken und neue Kunden zu gewinnen. Wir brauchten einen Anbieter, der SAP-Anwendungen wirklich versteht und die hohen Erwartungen unserer Kunden erfüllen kann.“

Wir hatten das Gefühl, dass IBM wirklich in den Erfolg des Projekts investierte, und es war viel einfacher, IBM Power Systems zu implementieren als die meisten anderen Server. Torben Prang Director of IT and Infrastructure NTT DATA Business Solutions Nordics

Umsetzung – die Geschichte Verbesserungen in allen Bereichen NTT DATA Business Solutions Nordics beschloss, seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre gehostete SAP Business Warehouse-Lösung, die von SAP HANA unterstützt wird, und ihre SAP Business Suite, die von SAP HANA unterstützt wird, auf IBM Power Systems-Servern auszuführen. Das Unternehmen entschied sich für IBM® POWER9-Server, die mit IBM® PowerVM virtualisiert wurden, und beschloss, das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) auf jedem Gerät auszuführen. Die führende Virtualisierung von IBM PowerVM ermöglicht NTT DATA Business Solutions Nordics die sichere Ausführung mehrerer Client-Systeme auf jedem physischen Server. Dadurch kann NTT DATA Business Solutions Nordics sein boomendes Geschäft mit SAP-Hosting-Services mit einer kleineren physischen Fläche unterstützen, was die Kosteneffizienz steigert und den Verwaltungsaufwand reduziert. Torben Prang bemerkt: „Viele unserer Kunden produzieren enorme Datenmengen in SAP HANA, die sie analysieren, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Geschäftsleistung zu verbessern. Um den wachsenden Datenmengen gerecht zu werden und gleichzeitig unsere SLAs einzuhalten, mussten wir unsere Kapazität entweder vergrößern oder verkleinern. Zur Minimierung unseres Aufwands beschlossen wir, in zusätzliche Hardware zu investieren, um die Kapazität zu erhöhen, und IBM Power Systems war dabei die naheliegende Wahl.“ Torben Prang fährt fort: „Wir haben beim Betrieb von SAP HANA auf IBM Power Systems echte technische Vorteile festgestellt, die wir mit den Servern anderer Anbieter einfach nicht erreichen konnten. Die hervorragende Betriebszeit von IBM Power Systems und die Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen, ohne einen neuen physischen Server anschaffen und einrichten zu müssen, haben uns überzeugt.“ Als Ergänzung zu den neuen IBM Power Systems-Servern hat NTT DATA Business Solutions Nordics zwei IBM FlashSystem 5000 All Flash Storage-Systeme eingesetzt. Die Speicherlösungen ermöglichen es dem Unternehmen, schnelle und einfache Wartungsservices anzubieten, wodurch die technischen Teams flexibler arbeiten und mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben aufwenden können. IBM Systems Lab Services verwaltete die Implementierung der neuen Speicherlösung des Unternehmens und führte Schulungen für das technische Team des Unternehmens im Umgang mit dem System durch. Torben Prang bemerkt: „Nachdem wir unsere IBM Power Systems-Server installiert hatten, fiel uns die Entscheidung für IBM FlashSystem als unsere Speicherlösung leicht. IBM FlashSystem ist ein echter Marktführer und es macht Sinn, im gesamten Stack mit einem einzigen Anbieter zusammenzuarbeiten.“ Torben Prang sagt: „Wir haben mit dem IBM Team gute Erfahrungen gemacht. Wir kennen IBM seit vielen Jahren und wissen, dass das Unternehmen für seine Sorgfalt und seine technische Kompetenz bekannt ist. Das war bei uns nicht anders: Unser Kundenbetreuer war hervorragend und hat den gesamten Installationsprozess so reibungslos wie möglich gestaltet. Wir hatten das Gefühl, dass das IBM Team wirklich in den Erfolg des Projekts investiert hat, und es war viel einfacher, IBM Power Systems zu implementieren als die meisten anderen Serverplattformen, mit denen wir gearbeitet haben.“ Reaktion auf die Marktnachfrage NTT DATA Business Solutions Nordics hat festgestellt, dass das Angebot, die SAP-Umgebungen der Kunden auf IBM Power Systems und IBM FlashSystem-Speicher zu betreiben, die Tür zu Verkaufsmöglichkeiten geöffnet hat, die zuvor unerreichbar gewesen wären. Dannie Lynge Havgaard, Nordic Sales Director, Managed Services, NTT DATA Business Solutions Nordics, erinnert sich: „Das Outsourcing der IT-Umgebung ist für jeden Kunden eine wichtige Entscheidung. Schließlich legt man seine geschäftskritischen Systeme in die Hände eines Dritten und möchte absolut sicher sein, dass sie reibungslos und zuverlässig funktionieren.“ Dannie Lynge Havgaard fährt fort: „Viele potenzielle Kunden betrachten Rechenzentren von Drittanbietern als Blackbox, was dazu geführt hat, dass viele große Unternehmen im Raum Skandinavien zögern, ihre SAP-Umgebungen auszulagern. Wir stellten fest, dass das Angebot der IBM Infrastruktur ein entscheidender Faktor war: Viele dieser Unternehmen hatten ihre SAP-Anwendungen schon seit vielen Jahren auf IBM Servern und Speichern laufen und hatten deshalb großes Vertrauen in die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit der Technologie. Wenn wir unseren Kunden sagen können, dass wir ihre SAP-Anwendungen auf IBM Hardware ausführen können, fühlen sie sich beruhigt. Das hat uns geholfen, Geschäfte abzuschließen, die sonst nicht möglich gewesen wären.“ Dannie Lynge Havgaard sagt: „In diesem Umfeld waren die ausgezeichneten SLAs, die von IBM Power Systems und IBM FlashSystem unterstützt werden, oft der entscheidende Faktor, der die Entscheidung zu unseren Gunsten ausfallen ließ und uns von unseren Mitbewerbern abhob.“

Der Einsatz von IBM Power Systems und IBM FlashSystem hat unser Geschäft grundlegend verändert – unser Angebot ist so stark gewachsen, dass wir jetzt in der Lage sind, in neue Märkte zu expandieren und neue Kunden zu erreichen. Torben Prang Director of IT and Infrastructure NTT DATA Business Solutions Nordics

Erfolgsgeschichte Erschließung neuer Märkte Der Einsatz von IBM Power Systems mit IBM FlashSystem für das SAP-Hosting hat es NTT DATA Business Solutions Nordics ermöglicht, seine Kapazitäten zu erweitern und seinen Kunden einen noch besseren Service zu bieten, während gleichzeitig die Kosten niedrig gehalten wurden. Dannie Lynge Havgaard führt das weiter aus: „Der Einsatz von IBM Power Systems und IBM FlashSystem hat unsere Arbeit mit den Kunden in mehrfacher Hinsicht erheblich verbessert. An erster Stelle steht dabei vielleicht die verbesserte Leistung und Verfügbarkeit, die wir für SAP-Anwendungen auf Basis von SAP HANA auf IBM Power Systems und IBM FlashSystem anbieten können. Dadurch können Kunden kritische SAP-Anwendungen schneller ausführen und einen größeren Mehrwert für ihr Unternehmen schaffen.“ Eine der längsten Kundenbeziehungen des IT-Service-Anbieters ist ein führender Transporthersteller. NTT DATA Business Solutions Nordics leitete vor über einem Jahrzehnt die Implementierung der SAP Business Suite-Anwendungen des Unternehmens und stellt dem Kunden seitdem IT-Services zur Verfügung. Vor Kurzem beschloss das Unternehmen, seine SAP-ERP-Anwendungen auf SAP HANA auf IBM Power Systems zu migrieren, um seine Analysemöglichkeiten zu verbessern. Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Zuvor benötigte das Unternehmen zehn Stunden, um mit SAP Berichte über die Fertigung zu erstellen. Seit der Umstellung auf die SAP HANA-Datenbank und IBM Power Systems kann das Unternehmen die gleichen Berichte jetzt in weniger als 30 Minuten erstellen – das ist eine Zeitersparnis von 95 Prozent. NTT DATA Business Solutions Nordics profitiert auch von der Flexibilität von IBM Power Systems, dem geringen Wartungsaufwand der Lösung und der einfachen Bereitstellung neuer virtueller Server, die nun 60 Prozent schneller als zuvor erstellt werden können. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass die Betriebskosten im Zusammenhang mit Stromverbrauch, Kühlung und Lizenzierung um 30 Prozent niedriger sein werden als bei anderen Anbietern. Dannie Lynge Havgaard fährt fort: „Die Skalierbarkeit von IBM Power Systems bedeutet, dass wir einen virtuellen Server für einen einzelnen Kunden entwerfen und ihn bis ins kleinste Detail anpassen können. Bisher mussten wir einen virtuellen Server mit einer festen (oder statischen oder überprovisionierten) Menge an RAM erstellen. Diese Entwicklung ist ein großer Vorteil für die Kunden, da sie jetzt nur für genau das bezahlen, was sie brauchen.“ Dannie Lynge Havgaard sagt: „Sowohl IBM Power Systems als auch IBM FlashSystem sind viel einfacher zu verwalten als andere Lösungen, die wir bisher eingesetzt haben, sodass unsere Mitarbeiter mehr Zeit für die Kundenbetreuung aufwenden können. Außerdem lassen sich neue virtuelle Server innerhalb von Stunden statt Tagen oder Wochen bereitstellen. Dadurch profitieren unsere Kunden von einem äußerst reaktionsschnellen Service und unsere technischen Teams sparen Zeit.“ Aufbauend auf diesem Erfolg plant NTT DATA Business Solutions Nordics, weitere SAP-Anwendungen seiner Kunden, die auf SAP HANA ausgeführt werden, auf IBM Power Systems zu migrieren. Da viele Kunden SAP-Anwendungen auf älteren Datenbanken ausführen, möchte das Unternehmen außerdem SAP-Anwendungen, die auf anderen Datenbanken ausgeführt werden, auf IBM Power Systems migrieren, um die Vorteile, die die IBM Server bieten, voll auszuschöpfen. Das Unternehmen prüft auch die möglichen Vorteile der Integration von künstlicher Intelligenz in sein Angebot durch IBM® Watson. Zu den möglichen Lösungen gehört ein virtueller Assistent, der mithilfe von maschinellem Lernen die Verantwortung für Routineaufgaben bei der Interaktion mit Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Lieferanten übernimmt. Der virtuelle Assistent könnte beispielsweise Kunden bei Produktbestellungen helfen. Das würde das Service-Center entlasten und den Kunden Zeit sparen. Torben Prang erklärt abschließend: „Der Einsatz von IBM Power Systems und IBM FlashSystem hat unser Geschäft grundlegend verändert – unser Angebot ist so stark gewachsen, dass wir jetzt in der Lage sind, in neue Märkte zu expandieren und neue Kunden zu erreichen. Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten mit IBM weiter auszubauen und einem breiteren Kundenkreis noch bessere Services anzubieten.“