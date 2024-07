Nordea Bank (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet ihren Kunden in den skandinavischen Ländern, den baltischen Staaten und Russland Dienstleistungen in den Bereichen Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft, Großkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Die Nordea Bank wurde 2001 durch die Fusion von vier Banken aus Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark gegründet. Sie hat ihren Hauptsitz in Stockholm und betreut 11 Millionen Kunden in 700 Filialen. Mit 30.000 Mitarbeitern gehört die Bank gemessen an der Marktkapitalisierung zu den Top Ten in Europa und ist auch in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, China, Brasilien und Singapur vertreten.