nib nutzt die IBM® watsonx Assistant-Technologie, um Frankie, einen virtuellen Berater zum Thema Krankenversicherungen, zu entwickeln. Frankie interagiert mit den Kunden und beantwortet Routineanfragen. Dies hilft den Live-Agenten, sich auf komplexere Probleme zu konzentrieren, und verbessert insgesamt das Kundenerlebnis.

Aufgabenstellung Der neuseeländische Krankenversicherer nib nz ltd. wollte neue und frische Ansätze für die Kundenbetreuung einzuführen. nib suchte nach einer Möglichkeit, die Fähigkeiten seiner Kundendienstmitarbeiter auszubauen und den Schulungsbedarf zu decken.

Umsetzung Um seinen Kundenservice inmitten des schnellen Wachstums zu verbessern, arbeitete nib mit IBM und IBM Business Partner Capgemini zusammen, um Neuseelands erste KI-basierte Chatbot-Lösung – einen „virtuellen Berater“ namens Frankie – für das Thema Krankenversicherung zu implementieren. Die Lösung basiert auf dem IBM watsonx Assistant Service, einem Teil des IBM Developer Cloud Portfolios, und ermöglicht es Bestandskunden und potenziellen Kunden, Fragen zu ihrem Tarif oder zur Krankenversicherung im Allgemeinen zu stellen, indem sie Fragen per Text stellen.

Frankie hört ständig zu und baut seine Wissensdatenbank aus, um genau das zu erfahren, was unsere Kunden wissen müssen, und so die Fähigkeit zu verbessern, mit den richtigen Informationen zu antworten, um selbst die ungewöhnlichsten Fragen zu beantworten. Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.