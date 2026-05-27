To address their challenges, NHS England collaborated with IBM to enhance the NHS App, hosted on Microsoft Azure. Im Mittelpunkt ihres Ansatzes stand die Schaffung eines nahtlosen, patientenorientierten Erlebnisses bei gleichzeitiger Entlastung des Personals an vorderster Front.

Die Partnerschaft führte zu verbesserten Funktionen für Patienten, die von der Medikamentenverwaltung über sichere Nachrichtenübermittlung und Terminvereinbarung bis hin zum Zugriff auf Untersuchungsergebnisse reichten. Diese Funktionen ermöglichen es den Patienten, die Kontrolle über ihre Gesundheitsversorgung zu übernehmen, wodurch die Abhängigkeit von herkömmlichen Kanälen wie Telefonaten und persönlichen Besuchen verringert wird. So können Patienten beispielsweise Wiederholungsrezepte nun mit wenigen Fingertipps bestellen, was Zeit spart und die Einhaltung der Behandlungspläne verbessert. Beide Teams nutzten zudem die Funktionen von Adobe Target für A/B-Tests, was datengestützte Entscheidungen und eine kontinuierliche Verbesserung des Designs und der Funktionalität der NHS-App ermöglichte.

Um die Reichweite der NHS-App zu vergrößern, hat das IBM-Team für Produktentwicklung und -design über 15 neue Anbieter in einem optimierten Prozess integriert, wodurch die landesweite Abdeckung der Kerndienste erweitert und neue Funktionen hinzugefügt wurden. Dank einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und Navigation wurde die NHS-App intuitiver gestaltet, sodass Patienten die benötigten Dienste problemlos finden und nutzen konnten.

IBM brachte ihr Fachwissen in der Produktentwicklung in den Vordergrund und half NHS England dabei, ein Produktbetriebsmodell zu etablieren, das der kontinuierlichen Verbesserung Priorität einräumte. Automatisierte Roadmaps, konsolidierte Backlogs und ein solides Bewertungssystem ermöglichten die Leistungsüberwachung und stellten gleichzeitig sicher, dass die Weiterentwicklung der App mit den Zielen des NHS England im Einklang stand. Dieser produktorientierte Ansatz stellte sicher, dass die vorgenommenen Verbesserungen einen messbaren Mehrwert erbrachten, sei es durch die Steigerung der Patientenzufriedenheit oder durch die Senkung der Betriebskosten.

Die einzigartigen Kompetenzen von IBM in den Bereichen Produktentwicklung und -design sowie Innovationen im Gesundheitswesen erwiesen sich während des gesamten Transformationsprozesses als entscheidend. Durch die Kombination technischer Expertise und einem tiefen Verständnis der Patientenbedürfnisse half IBM, NHS England einen nachhaltigen digitalen Dienst zu schaffen, der sich an die sich wandelnden Anforderungen des Gesundheitswesens anpassen kann.