Das National University Health System (NUHS) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) hat sich zum Ziel gesetzt, die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten zu verändern, indem es die Ursachen von Krankheiten aufdeckt, durch gemeinsame multidisziplinäre Forschung und klinische Studien wirksamere Behandlungen entwickelt und in Partnerschaft mit anderen, die die gleichen Werte und Visionen teilen, bessere Technologien und Versorgungssysteme schafft.

Zu den Einrichtungen der NUHS-Gruppe gehören das National University Hospital, das Ng Teng Fong General Hospital, das Jurong Community Hospital und das Alexandra Hospital; drei nationale Spezialzentren - das National University Cancer Institute, Singapur (NCIS), das National University Heart Centre, Singapur (NUHCS) und das National University Centre for Oral Health, Singapur (NUCOHS); die Polikliniken der Nationalen Universität (NUP); das Jurong Medical Centre; und drei gesundheitswissenschaftliche Fakultäten der NUS – die NUS Yong Loo Lin School of Medicine (einschließlich des Alice Lee Centre for Nursing Studies), die NUS Faculty of Dentistry und die NUS Saw Swee Hock School of Public Health.

Mit den Mitgliedsinstitutionen unter einer gemeinsamen Leitungsstruktur schafft NUHS Synergien für die Förderung der Gesundheit durch die Integration von Patientenversorgung, gesundheitswissenschaftlicher Ausbildung und biomedizinischer Forschung. Als regionales Gesundheitssystem arbeitet das NUHS eng mit Partnern aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in ganz Singapur zusammen, um Programme zu entwickeln und umzusetzen, die zu einer gesunden und engagierten Bevölkerung im westlichen Teil von Singapur beitragen.