Im Jahr 2023 nahm NOSI an der IBM® TechXchange in Kairo teil, wo sie IBM® watsonx Code Assistant for Z kennenlernten. Das Unternehmen stimmte der Durchführung eines Pilotprogramms zu, das sich auf zwei monolithische COBOL-Anwendungen konzentrierte, die für den Betrieb von entscheidender Bedeutung waren. Im Rahmen des Pilotprogramms konnte NOSI tiefere Einblicke in diese Anwendungen gewinnen, Bereiche für die Modernisierung identifizieren und die Integration zwischen den Anwendungen dokumentieren, die zuvor undokumentiert war.

Durch den Einsatz der KI-gestützten Entwicklerwerkzeuge von watsonx Code Assistant for Z automatisierte NOSI den Dokumentationsprozess und ermöglichte es seinen Teams, Anwendungsabläufe zu visualisieren und ihre Umgebung besser zu verstehen. Der Einsatz von generativer KI in watsonx Code Assistant for Z rationalisierte die COBOL-Codeanalyse und lieferte umsetzbare Empfehlungen für die Modernisierung. Dieser Erfolg demonstrierte den Wert von IBM Z und führte letztlich zu einer vollständigen Modernisierung der Plattform, anstatt deren Betrieb gänzlich einzustellen.

Die Entscheidung von NOSI für eine Modernisierung auf der IBM Z-Plattform sowie der Erfolg von watsonx Code Assistant for Z führten auch dazu, dass das Unternehmen zur Steigerung der Leistung ein Upgrade auf IBM® z16 durchführte, die Speicherkapazität mit IBM® Storage DS8000 um 30 % erweiterte und die IBM Z Monitoring Suite für eine vollständige Systemüberwachung einführte. Diese Änderungen stellten sicher, dass NOSI kostspielige Datenbankmigrationen vermeiden und seine vorhandenen Ressourcen optimieren konnte, während es sich auf zukünftiges Wachstum und betriebliche Stabilität vorbereitete.