Mit der Möglichkeit, Kapazität und Leistung schrittweise zu skalieren, kann das Ministerium nun seine wachsende Workload effizient verwalten und die Nutzung der Plattform erweitern. „Als Ergebnis haben wir die Funktion, die E/A-intensiven Workload zu bewältigen, auf ein Niveau gebracht, von dem wir nur träumen konnten. Und das Beste daran ist, dass die neue Architektur so flexibel ist, dass sie nach der Implementierung fast wie eine „Set and Forget“-Lösung funktioniert. Das System ist so flexibel, dass der Zeitaufwand für das System-Management der Leistung auf fast Null reduziert wird“, erklärt Khaldi.

Laut Khaldi liegen die Vorteile auf der Hand. „Dank der neuen Architektur kann das Ministerium die ersten großen Verbesserungen feststellen. Bei den 28 wichtigsten Anwendungen, die wir ausführen, stellen wir eine Verbesserung der Datenbank-Reaktionszeit zwischen 250 % und 800 % fest. Im Durchschnitt wurden unsere Batch-Verarbeitungszeiten für LOADs und ETL um den Faktor 3 reduziert.“

Das Ministerium prüft auch die Konsolidierung anderer Workloads, wie MariaDB, auf LinuxONE, um seine Datenverwaltungsfunktionen weiter zu verbessern.

Für die Zukunft plant das Ministerium, die Zusammenarbeit mit IBM fortzusetzen, um seine IT-Infrastruktur weiter zu optimieren und neue Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden, beispielsweise mit Red Hat OpenShift®.