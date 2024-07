Damit der Handel reibungslos funktioniert, stellen die beiden Genossenschaften Migros Aare und Migros Zürich gemeinsam einen SAP-Plattform-Service für SAP Retail mit den Modulen Finanzen, Controlling und Human Capital Management bereit.

In einem SAP-Lifecycle-Projekt hat der IBM Business Partner Bechtle vier neue IBM® Power E1050-Server mit IBM Power10-Technologie in einer einheitlichen IBM Power Enterprise Pools 2.0 (PEP 2.0)-Konfiguration kombiniert, die beide Rechenzentren umfasst. Dadurch sind die beiden Genossenschaften heute in der Lage, ihre Kapazitäten im Falle von Serverausfällen flexibel zu nutzen und Kosten zu sparen. Dort, wo es möglich ist, bündeln sie ihre Ressourcen. Migros Zürich und Migros Aare nutzen schon seit langem ein Rechenzentrumsnetzwerk, um die jeweiligen Anforderungen an Geschäftskontinuität und Notfallvorsorge gemeinsam abzudecken. Als Hardware-Plattform setzen beide Genossenschaften für ihre geschäftskritischen Anwendungen auf IBM.

Unterstützt und beraten werden die beiden Genossenschaften vom IBM Business Partner Bechtle, der ihnen als vertrauensvoller IT-Partner mit großer Expertise im Rechenzentrumsgeschäft zur Seite steht. Da immer größere Datenmengen bei gleichbleibenden Zeitfenstern für die Datensicherung anfielen, war klar, dass nicht nur die bestehende Backup-Architektur ersetzt werden, sondern die Architektur insgesamt auf den Prüfstand gestellt werden musste. In einer zweiten Phase mussten auch die Warenwirtschaftslösung SAP Retail sowie die SAP ERP-Umgebungen für Finanzen, Controlling und Personalwesen modernisiert werden, um die Leistung zu verbessern und den Software-Lebenszyklus zu optimieren.

Nachdem der IBM Business Partner Bechtle in den Rechenzentren von Migros Zürich und der Genossenschaft Migros Aare eine neue, mehrere Serverstandorte übergreifende Backup-Architektur mit IBM Storage Protect-Software und Knotenreplikation konzipiert hatte, wurde auch die Serverinfrastruktur auf den neuesten Stand gebracht.

Obwohl IBM der bevorzugte Hardware-Hersteller war, wurde die Wahl eines anderen Anbieters keineswegs ausgeschlossen.