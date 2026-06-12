Modernisierung der Infrastruktur für die Logistik in großem Maßstab

Die Manitoulin Group of Companies ist ein kanadisches Transport- und Logistikunternehmen, das komplexe, zeitkritische Lieferkettenoperationen in ganz Nordamerika unterstützt. Während das Unternehmen durch Übernahmen und geografisches Wachstum expandierte, blieb seine IT-Umgebung in einer einzigen primären Infrastruktur zentralisiert, die größtenteils auf Manitoulin Island verankert ist.

Dieses Modell war zwar zuverlässig, führte aber mit zunehmender Größe des Unternehmens zu immer größeren Einschränkungen und potenziellen Risiken für die Kontinuität. Verteilte Teams benötigten einen schnelleren, einheitlicheren Zugang zu den wichtigsten Systemen, während die Konzentration der Infrastruktur zusätzliche Risiken für die Geschäftskontinuität mit sich brachte. Gleichzeitig erforderte die Wartung und Aktualisierung der Systeme vor Ort erhebliche laufende Investitionen, was zusätzliche Kosten verursachte und die Flexibilität einschränkte.

Manitoulin brauchte einen Weg, um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig die Infrastrukturbeschränkungen und das Betriebsrisiko zu reduzieren.