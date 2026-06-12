Modernisierung der Infrastruktur für die Logistik in großem Maßstab

Mit IBM Power Virtual Server gewinnt Manitoulin eine widerstandsfähige Cloud-Infrastruktur und senkt Kosten
Die Manitoulin Group of Companies ist ein kanadisches Transport- und Logistikunternehmen, das komplexe, zeitkritische Lieferkettenoperationen in ganz Nordamerika unterstützt. Während das Unternehmen durch Übernahmen und geografisches Wachstum expandierte, blieb seine IT-Umgebung in einer einzigen primären Infrastruktur zentralisiert, die größtenteils auf Manitoulin Island verankert ist.
Dieses Modell war zwar zuverlässig, führte aber mit zunehmender Größe des Unternehmens zu immer größeren Einschränkungen und potenziellen Risiken für die Kontinuität. Verteilte Teams benötigten einen schnelleren, einheitlicheren Zugang zu den wichtigsten Systemen, während die Konzentration der Infrastruktur zusätzliche Risiken für die Geschäftskontinuität mit sich brachte. Gleichzeitig erforderte die Wartung und Aktualisierung der Systeme vor Ort erhebliche laufende Investitionen, was zusätzliche Kosten verursachte und die Flexibilität einschränkte.
Manitoulin brauchte einen Weg, um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig die Infrastrukturbeschränkungen und das Betriebsrisiko zu reduzieren.
In Zusammenarbeit mit IBM und dem Geschäftspartner Service Express migrierte Manitoulin seine zentralen IBM® i- Workloads auf IBM® Power Virtual Server (PowerVS) auf IBM® Cloud . Die IBM i Plattform unterstützt geschäftskritische Logistikabläufe, einschließlich Finanzwesen, Gehaltsabrechnung und das Transportmanagementsystem (TMS) des Unternehmens, das täglich Zehntausende von Transaktionen wie Sendungsverfolgung, Angebotserstellung und Auslieferungsvorgänge im gesamten Netzwerk verarbeitet, unterstützt durch eine skalierbare Infrastruktur, die in der Lage ist, große Mengen an kundenorientierten API-Anfragen zu verarbeiten. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Unternehmen, bestehende Systeme in die Cloud zu verlagern, ohne dass Anwendungsänderungen erforderlich waren, und dabei die für diese Arbeitslasten erforderliche Leistung und Zuverlässigkeit beizubehalten.
Die Umstellung begann mit der Migration der Notfallwiederherstellung auf PowerVS, wo die Umgebung durch einen stufenweisen Ansatz validiert wurde, der erweiterte Rollentauschvorgänge umfasste. Dabei wurden in jeder Umgebung monatelang Produktions-Workloads ausgeführt, um die Stabilität zu bestätigen, bevor die volle Produktion aufgenommen wurde. Manitoulin entschied sich dann für eine duale regionale Bereitstellung in den IBM Cloud-Rechenzentren in Toronto und Montreal, um die lokale Notfallwiederherstellung zu ersetzen und die Abhängigkeit von einer geografisch konzentrierten Infrastruktur zu verringern.
Durch die Umstellung auf ein verbrauchsbasiertes Modell und die Konsolidierung von IBM i-, x86- und Kubernetes-Workloads in einer einheitlichen Cloud-Umgebung konnte das Unternehmen die Komplexität der Infrastruktur reduzieren, den Betrieb vereinfachen und eine skalierbare Grundlage für weiteres Wachstum schaffen.
Mit IBM Power Virtual Server konnte Manitoulin die Infrastrukturkosten senken und gleichzeitig die betriebliche Kontinuität in seinem Logistiknetzwerk verbessern. Durch die Verlagerung der Notfallwiederherstellung in die Cloud wurden doppelte Infrastrukturen vor Ort eliminiert, die Betriebskosten gesenkt und die Replikation mit IBM® Global Replication Services rationalisiert, was die Effizienz der Notfallwiederherstellungsabläufe verbesserte. Die Implementierung vergleichbarer Sicherheitsstandards in hybriden Umgebungen hätte bei herkömmlichen Ansätzen schätzungsweise mehr als 1.000 Stunden in Anspruch genommen. Die Tests zeigten, dass die Wiederherstellungszeiten im Vergleich zu 1 bis 2 Stunden mit dem vorherigen Replikationsansatz auf 30 bis 40 Minuten reduziert wurden.
Diese Änderungen brachten mehr als 20.000 USD an wiederkehrenden monatlichen Einsparungen sowie weitere 100.000-150.000 USD an jährlichen Kostensenkungen nach der Außerbetriebnahme des lokalen DR-Standorts – insgesamt eine deutliche Senkung der gesamten Infrastrukturkosten.
Die Konsolidierung der Workloads in einer einzigen Cloud-Umgebung verbesserte auch die betriebliche Konsistenz und ermöglichte es den Teams, ihr Fachwissen effizienter über eine einheitliche Plattform aufzubauen. Mit einer skalierbaren Cloud-Grundlage für zwei Regionen ist Manitoulin nun besser für die Unterstützung des anhaltenden Wachstums, die Vereinfachung der Abläufe in der gesamten Umgebung und die Beschleunigung künftiger Modernisierungen gerüstet.
Die Manitoulin Group of Companies wurde 1953 gegründet und ist ein kanadischer Transport- und Logistikdienstleister, der umfassende Lieferkettendienstleistungen in ganz Nordamerika anbietet, darunter LKW-Transporte, Spedition, Zollabfertigung, Lagerhaltung und Vertrieb.
Service Express mit Hauptsitz in Grand Rapids, Michigan, ist ein IBM Business Partner mit Schwerpunkt auf Infrastruktur, Cloud und Managed Services. Das Unternehmen ist bekannt für seine Erfahrung mit IBM Power-Systemen und unterstützt Unternehmen bei der Wartung und Modernisierung ihrer geschäftskritischen Umgebungen.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.