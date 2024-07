In Zusammenarbeit mit IBM entwickelte und implementierte LIST die hybride Plattform Artificial Intelligence and Data Analytics (AIDA) mithilfe der Lösungen IBM Cloud Pak® for Data, IBM Watson® Knowledge Studio und ergänzt sie durch einen Hadoop-Cluster. AIDA unterstützt die Forschungs- und Innovationstätigkeiten (R&I) der internen Abteilungen und bietet externen Organisationen R&I Dienstleistungen und Hilfe an.

Bisher hatte LIST die meisten seiner Daten in Silos gespeichert. Für die Organisation war es von entscheidender Bedeutung, ihre Daten in einem umfassenden, vernetzten Repository zu harmonisieren, auf das die Forscher für neue Projekte zugreifen konnten, ohne auf irgendwelche Blockaden zu stoßen. Die AIDA-Plattform fungiert als zentraler Einstiegspunkt für die Datenverwaltung von Forschungsprojekten in einer zentralen und sicheren Verarbeitungs- und Speicherinfrastruktur.

„Allein diese Plattform ist komplex. Wir verwenden Datenanalyse und KI, um die Forschung aller vier Abteilungen zu unterstützen, aber wir müssen sie auch verwalten „, sagt Dubois. „Alle Daten, die aus diesen Abteilungen stammen, müssen auf Unternehmensebene verwaltet werden, damit sie von privaten Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen verwendet werden können, die mit diesen Abteilungen zusammenarbeiten.“

Die AIDA-Plattform kann die Entwicklung von Prototypen und Minimum Viable Products and Services unterstützen, die an die Partner von LIST für den Betrieb in ihren Ausführungsplattformen übertragen werden können. Dubois erklärt: „Das wichtigste Kriterium für uns war die Offenheit der Plattform. Wir entwickeln neue Dienstleistungen und Produkte, und wir mussten diesen Prozess (einen Produktprototyp) an unsere Auftraggeber und Kunden weitergeben, ohne das Produkt zu vermarkten und jedem beliebigen Anbieter Einblick in das Produkt zu gewähren“.

Dubois fährt fort und beschreibt die Notwendigkeit, die Integration einer Open-Source-Komponente mit einer anderen zu verwalten. „Hier zeigte sich ein klarer Vorteil der IBM Cloud Pak for Data Lösung, da es möglich ist, verschiedene Komponenten einfach zu integrieren und zu kombinieren, um sie zu skalieren“, sagt er. „Es war uns wichtig, Open-Source-Komponenten zu überwachen, um bei der Auswahl, Integration und Kombination dieser Komponenten zu helfen.“