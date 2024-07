Lufthansa hat in Zusammenarbeit mit IBM Watson Advertising die Leistung von KI-gestützter Technologie genutzt und 2018 die erste Kampagne mit IBM Watson Advertising Conversations für die Luftfahrtbranche gestartet. Diese ermöglicht es den Verbrauchern, über dynamische Anzeigen auf The Weather Channel und in der Medienkampagne von Lufthansa auf ganz neue Weise mit dem Luftverkehrskonzern zu interagieren.

Dieses dialogorientierte Marketingerlebnis bot den Benutzern inspirierendes Messaging und lieferte interessante Reisefakten zu den vorgestellten internationalen Städten. Es trug außerdem dazu bei, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, wie zum Beispiel:

Die leistungsstärkste erste Frame-Nachricht war „In welcher Sprache klingt das Leben am schönsten?“

Die Benutzer wählten Französisch zur schönsten Sprache.

Frankfurt und Paris waren die beliebtesten Reiseziele, die Benutzer erkunden wollten.

Lufthansa hatte im Jahr 2018 einige wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Diese Erfahrung hat IBM Watson Advertising 2019 weiterentwickelt, damit die Verbraucher herausfinden können, was für sie am wichtigsten ist. Diese Erweiterung trug dazu bei, noch mehr wertvolle Erkenntnisse über Verbraucher und ihre Reisevorlieben zu gewinnen und fungierte als riesige virtuelle Fokusgruppe für die Marke Lufthansa. Diese schärfte das Bewusstsein für unvorhergesehene Trends und beeinflusste die zukünftige kreative Strategie von Lufthansa.

Die Benutzer wurden dazu aufgefordert, einen Persönlichkeitstest zu machen, der dann eine einzigartige Reisepersönlichkeit und auf dieser Persönlichkeit basierende Reisezielempfehlungen ergab.

Durch den Einsatz von natürlicher Sprachverarbeitung basierend auf IBM Watson und Natural Language Understanding sowie umfangreichem Training mit den Produktinformationen und FAQs von Lufthansa wurde ein persönlicher Dialog ermöglicht und jedem Benutzer einzigartige und ansprechende Reiseinformationen geliefert.

Mithilfe von Conversations konnte Lufthansa folgende Ergebnisse erzielen: