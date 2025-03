„Vor AirEM wurden mehr Projekte in einem Wasserfallmodell als in einem flexiblen Arbeitsmodus bearbeitet“, sagt Krämer. „AirEM diente uns als erfolgreiches Beispiel. Deswegen haben wir die Anteile der flexibel arbeitenden Projekte erhöht.“

"AirEM war sicherlich nicht nur eine Transformation für die Endbenutzer von Lufthansa.com, sondern auch eine Transformation für die Zusammenarbeit innerhalb unseres Unternehmens", fügt Auer hinzu.

„Zunächst ging es um die Verbindung zwischen unserer Fachabteilung und der IT: Vorher gab es mit der Wasserfall-Methodik mehr Silos“, so Auer weiter. „Die Geschäfts- und IT-Abteilungen begannen bereits während des RFP- und Beschaffungsprozesses zusammenzuarbeiten. Die zweite Transformation bestand in der Integration der verschiedenen Einheiten der Fluggesellschaft in die Abteilungen, um die Organisationsteams zusammenzubringen. Schließlich war es für die Entwicklungspartner — Designagenturen und IT-Partner sowie alle anderen Stakeholdern im Projekt — sehr wichtig, einen Teamgeist zu schaffen, sodass sich alle dem Erfolg des Projekts verpflichtet fühlten.“

IBM und die Lufthansa Group gestalteten ab 2019 gemeinsam ein Scaled Agile Framework (SAFe) Team Setup bei der Erstellung der neuen Lufthansa.com. Es gab viele „Pizza-Abende“, als das Team von der Wasserfallmethode zur flexiblen Strategie überging und sich dem ersten Go-Live stellte. Seitdem arbeiten die Unternehmen als ein Team zusammen.

Als im Laufe der Zeit weitere Fluggesellschaften in die AirEM-Plattform eingebunden wurden, wurde die SAFe-Methodik vollständig implementiert. So konnten das Engagement und die Effizienz der Mitarbeiter gesteigert und gleichzeitig die Markteinführung neuer Funktionen beschleunigt werden.

Mehr als 120 verschiedene Geschäfts- und IT-Stakeholder der Lufthansa Group und fünf verschiedene Anbieter (darunter IBM) trafen sich alle 10 Wochen für drei Tage zur Produktinkrementplanung (PI-Planung), um den Umfang für die nächsten 10 Wochen festzulegen. Das Team hält tägliche Stand-up-Meetings sowie Retrospektiven ab, in denen sie über den vorherigen zweiwöchigen Sprint nachdenken, um zu überlegen, was gut gelaufen ist, was verbessert werden könnte und was sie einstellen sollten. Das Ziel dieser „Inspektions- und Anpassungsübung“ ist es, schnell zu lernen. Außerdem finden alle zwei Wochen Besprechungen statt, bei denen das Team seine Erfolge und Hindernisse vorstellt: Transparenz ist ein wichtiges agiles Prinzip, das es ihnen ermöglicht, sich an Veränderungen anzupassen.

Die Lufthansa Group und IBM arbeiten weiterhin gemeinsam daran, die Plattform mit neuen Funktionen zu erweitern, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Mit flexiblen Release Trains arbeiten mehrere unabhängige, aber aufeinander abgestimmte Entwicklungsteams parallel an neuen Funktionen für alle Websites auf derselben Plattform.

Darüber hinaus hat sich das AirEM-Projekt zu einem Referenzfall für die Durchführung großer Projekte nach agilen Prinzipien in anderen Organisationen des Lufthansa-Konzerns entwickelt. „Wir haben in den letzten zwei Jahren viel gelernt“, erklärt Krämer. „Die Art und Weise, wie wir bei Lufthansa.com zusammengearbeitet haben, war die Vorlage für andere Projekte, die auf die gleiche Weise aufgebaut werden sollten.“

In Bezug auf die gewonnenen Erkenntnisse sagt Auer: „Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des AirEM-Projekts gehören die Definition von Kernzielen und die Notwendigkeit, flexibel zu bleiben; das Management einbeziehen und vor allem den Endbenutzer nie aus den Augen verlieren.“