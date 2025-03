Lidingö stad hat im Rahmen des Projekts „Rätt till insyn“ beschlossen, mit IBM und ATEA zusammenzuarbeiten, um innovative Wege zur effizienten und effektiven Optimierung der Dokumentenbewertung zu finden. Zusammen begaben sie sich auf eine transformative Reise, bei der sie das Potenzial generativer KI nutzten.

Die Stadt Lidingö setzte IBM watsonx.ai und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ein, um potenziell sensible Daten in riesigen Dokumentationsmengen automatisch zu erkennen und zu kennzeichnen. Durch die Implementierung von generativen KI-Funktionen zusätzlich zu bestehenden Tools wollte die Initiative die Verarbeitungsdauer deutlich verkürzen, die Genauigkeit verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Diese technologische Integration fügte sich nahtlos in die Geschäftswelt von Lidingö stad ein.

Angesichts der Notwendigkeit einer sorgfältigen Aufsicht blieben die Mitarbeiter von Lidingö stad durch einen kollaborativen Ansatz, der als Human-in-the-Loop (HITL) bezeichnet wird, wichtige Teilnehmer an dem Prozess. HITL integriert menschliche Eingabe in die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen und ermöglicht es den Mitarbeitern, die automatischen Vorschläge der KI zu überprüfen und die Ausgaben nach Bedarf anzupassen.

Während eines 5-wöchigen Entwicklungszeitraums führte IBM wöchentliche Wiederholungen durch, um die funktionalen Ergebnisse zu verfeinern und an die besonderen Anforderungen der Stadt Lidingö anzupassen. Die Zusammenarbeit führte zu einem innovativen Minimum Viable Product (MVP), das auf watsonx NLP und generativen KI-Technologien basiert und die Identifizierung und Entfernung von personenbezogenen Daten automatisiert. Das Ergebnis war ein Game-Changer.

Lidingö stad war in der Lage, die Hauptschwierigkeiten herkömmlicher Datenmaskierungspraktiken effektiv zu bewältigen. Was früher ein manueller Prozess war, wurde in einen automatisierten, KI-gestützten Workflow umgewandelt, der die Einhaltung des Gesetzes zur Pressefreiheit unterstützt.