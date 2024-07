KBC betreibt in ganz Europa Banken und Versicherungsunternehmen mit einem hohen Maß an lokaler Autonomie in seinen Kernmärkten Belgien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Irland. Obwohl die Vorschriften für Finanzdienstleistungen größtenteils auf nationaler Ebene erlassen werden, fallen diese KBC-Einheiten auch in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union (EU) sowie der Europäischen Zentralbank (EZB). Mehrere neue oder aktualisierte Vorschriften, wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2), sowie die Erwartungen der EZB an die Überwachung der Cyber-Resilienz stellten strengere Anforderungen an KBC und seine Tochtergesellschaften in Bezug auf die Meldung von und Reaktion auf Cyber-Vorfälle sowie Datenschutzverletzungen.

Im Jahr 2016 gründete KBC am Hauptsitz in Brüssel, Belgien, sein Cyber-Expertise and Response Team (CERT). Dem Team wurde die Aufgabe zugeteilt, die Reaktion auf Cyberbedrohungen in den verschiedenen Niederlassungen des Unternehmens in ganz Europa zu koordinieren. Das CERT musste seinen Incident-Response-Prozess zentral überwachen, wollte dafür aber keine große, zentralisierte Abteilung einrichten. Die verschiedenen europäischen und internationalen Einheiten des Unternehmens verfügten über gut eingerichtete sowie weitgehend autonome Sicherheits- und Reaktionsteams. Anstatt Doppelarbeit zu leisten, ergänzte das KBC CERT diese und verbesserte letztlich die allgemeinen Bemühungen des Unternehmens um die Cybersicherheit durch eine verstärkte Sensibilisierung und Reaktionskoordinierung auf Unternehmensebene.

KBC suchte nach einem Mechanismus, mit dem das CERT Bedrohungen in den verschiedenen Einheiten des Unternehmens aufzeichnen und visualisieren sowie lokale und unternehmensweite Berichte sowie Maßnahmen einleiten konnte, die aufgrund der verschiedenen Vorschriften erforderlich sind.

Kris Caron, Leiter des Krisen- und Vorfallsmanagements beim CERT, beschreibt die Beziehung des Teams zu den Sicherheitsbehörden der einzelnen Länder: „Wenn sich ein Vorfall über mehr als ein Land erstreckt oder wenn wir von der lokalen oder zentralen Leitung aufgefordert werden, die Kontrolle zu übernehmen, übernehmen wir sie, doch ansonsten sind wir unterstützend tätig. Wir brauchten einen Überblick und eine zentrale Übersicht über alle Vorfälle.“

KBC suchte nach einer Technologielösung, die bei der Implementierung von Incident-Response-Playbooks für verschiedene Arten von Vorfällen hilft, um eine einheitliche Ausführung in der gesamten Gesellschaft zu ermöglichen. Diese Playbooks bieten einen schrittweisen Prozess, von dem Teile automatisiert werden können, um auf bestimmte Vorfälle zu reagieren. Wenn zum Beispiel Malware auf den PCs einer Bank entdeckt wird, beschreibt das Playbook die Schritte zur Eskalation, Eindämmung und Behebung.

„Wir brauchten etwas, das es dem CERT ermöglicht, die Reaktion zu koordinieren, das sich in bestehende technische Hilfsmittel integrieren lässt und das einige Reaktionen automatisiert“, sagt Caron. „Darüber hinaus brauchten wir Schnelligkeit. Wir haben viele verschiedene Meldevorschriften, und eine davon ist die Vorschrift der EZB, Cyber-Vorfälle innerhalb von zwei Stunden zu melden.“