Während eines Angriffs ist Zeit von entscheidender Bedeutung, und die Automatisierung von Aktionen spart Zeit und verkürzt die Lernkurve für neue Analysten. Bei über 300 Integrationen und der Unterstützung offener Standards hat die Automatisierung von Eindämmungsmaßnahmen oberste Priorität. Sobald ein Analyst den Vorfall bestätigt, können Aktionen automatisch oder manuell von einem Analysten ausgeführt werden. Aktionen in dieser Phase können dazu führen, dass ein System offline geschaltet wird oder die Ausführung eines Prozesses gestoppt wird. Integrationen mit EDR-Tools wie QRadar EDR oder Cybereason können auch den Laptop eines Mitarbeiters offline nehmen.



Bei IT-Systemen wie der Gehaltsabrechnung oder der Personalverwaltung können Automatisierungen die IT- und Geschäftseigentümer des Systems in einem Asset-Management-Tool wie ServiceNow oder SAP suchen. Automatisierungen können eine E-Mail an die Eigentümer senden, um sie darüber zu informieren, dass das System infiziert ist, und die Eigentümer der Falldatentabelle mit Kommentaren hinzufügen, dass die Eigentümer per E-Mail oder Slack benachrichtigt wurden.

Playbooks können dynamisch sein, sodass sie bei einem wichtigen Ziel, beispielsweise einem Laptop einer Führungskraft – wobei Zeit entscheidend sein kann – Eindämmungsmaßnahmen ausführen können, während der Analyst in der Anreicherungs- und Validierungsphase seine Aufgaben weiterbearbeitet. Nachdem die Einzelheiten des Angriffs bestätigt wurden, können Aktionen mithilfe einer EDR-Integration die Aktualisierung einer Firewall-Blockliste automatisieren. Dadurch werden laterale Bewegungen oder Wiedereintritte verhindert, sodass Analysten Zeit sparen.