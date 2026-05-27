Was passiert nach dem Applaus

Aufbau einer KI-Erfahrung, die darauf ausgelegt ist, die Fashion Week in den Geschäftsalltag zu integrieren
Laufstegpräsentationen erzeugen eine starke emotionale Resonanz, Aufmerksamkeit der Presse und kulturelle Relevanz, doch diese Dynamik in nachhaltiges Online-Engagement und Kaufvertrauen umzuwandeln, bleibt in der Mode eine anhaltende Herausforderung. Im traditionellen E-Commerce werden hochentwickelte Kleidungsstücke – die sich durch Struktur, Linienführung und optische Täuschung auszeichnen – immer noch größtenteils durch statische Bilder und Größentabellen vermittelt, wodurch wichtige Aspekte wie Passform, Proportionen und Bewegungsfreiheit der Interpretation überlassen bleiben. Für eine Marke wie KATE BARTON, eine in New York ansässige Designermarke, die für skulpturale, hochentwickelte Kleidungsstücke bekannt ist, führte diese Lücke oft zu Zögern im Kaufprozess, bei dem die Designintention stark davon abhängt, wie ein Stück aussieht und sich am Körper bewegt.
Gleichzeitig ändern sich die Erwartungen an digitale Modeerlebnisse. Herkömmliche Produktseiten wurden den Erwartungen der Käufer, die nach Klarheit suchten, zunehmend nicht mehr gerecht, während Partner und Sponsoren nach Möglichkeiten suchten, die Kundenbindung über einen einzelnen Moment hinaus zu stärken. Für KATE BARTON bedeutete dies, einen Weg zu finden, die Essenz des Laufstegs – also wie die Kleidung tatsächlich aussieht und sich bewegt – in eine interaktivere, verkaufsorientierte Umgebung zu übertragen. Kunden die Möglichkeit zu geben, sich die Kleidungsstücke besser an ihrem eigenen Körper vorzustellen, erwies sich als logischer nächster Schritt, ohne dass das Erlebnis ausschließlich durch unmittelbare Verkaufszahlen gerechtfertigt werden musste oder die gestalterische Integrität der Marke beeinträchtigt wurde.
Eine Aktion im Rahmen der New York Fashion Week markierte den ersten Einsatz dieses Ansatzes in der Praxis, wodurch die Modenschau zum ersten Anwendungsbereich eines Systems wurde, das auf den E-Commerce ausgeweitet werden soll. Um ein überzeugendes virtuelles Anprobeerlebnis zu bieten, waren realistische visuelle Darstellungen, eine geringe Latenz sowie nahtloser geräteübergreifender Zugriff erforderlich, ergänzt durch visuelle Erkennung und sprach- sowie textbasierte Interaktion in nahezu jeder Sprache in einer Live-Umgebung. Diese Anforderungen überstiegen die Möglichkeiten der vorhandenen internen Tools, weshalb sich KATE BARTON mit Fiducia AI, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung produktionsreifer KI-Erlebnisse für visuelle und dialogbasierte Interaktion spezialisiert hat, sowie mit IBM zusammenschloss, um eine Lösung zu entwickeln.
zur Entwicklung der KATE BARTON-Kampagne, die sowohl die New York Fashion Week als auch den E-Commerce-Bereich abdeckt
um die Live-Erfahrung der New York Fashion Week auf die webbasierte Shopify-Storefront auszuweiten
haben innerhalb von weniger als zwei Monaten nach Beginn ihrer E-Commerce-Nutzung die virtuelle Anprobe genutzt
KATE BARTON, Fiducia AI und IBM haben gemeinsam ein KI-gestütztes Erlebnis entwickelt, das nicht als einmalige Aktion, sondern als dauerhafte Komponente für Live-Präsentationen und den digitalen Handel konzipiert ist. Die Erfahrung feierte zwar während der New Yorker Fashion Week Premiere, wurde aber bewusst so konzipiert, dass sie nahtlos in eine permanent aktive E-Commerce-Umgebung übergehen kann. Das System musste die Interaktion in Echtzeit in einer Umgebung mit hoher Sichtbarkeit unterstützen und gleichzeitig stabil, sicher und skalierbar bleiben, sobald es in den primären Vertriebskanal der Marke eingebettet ist.
Fiducia AI war für die Orchestrierung und die Anwendungsentwicklung verantwortlich, während IBM die Unternehmensinfrastruktur bereitstellte, um die Technologieplattform, die Zuverlässigkeit und die Governance zu gewährleisten. Die Lösung, die auf der IBM Cloud bereitgestellt und auf IBM watsonx.ai aufgebaut ist, nutzte einen Multi-Modell-Ansatz, um verschiedene Funktionen innerhalb der Benutzererfahrung zu unterstützen – dabei wurden strukturierte Workflows auf Basis von IBM Granite, visuelle Verarbeitung mit Unterstützung von Llama und dialogbasierte Interaktion mittels OpenAI-Modellen kombiniert. Diese Komponenten wurden über die Model Gateway-Dienste von watsonx koordiniert, um Leistung, Benutzererfahrung und Governance in Einklang zu bringen, während IBM Cloud-Dienste, einschließlich IBM Cloud Object Storage, die Verwaltung und Bereitstellung visueller Assets sowohl in Live- als auch in digitalen Kontexten unterstützten.
Die ursprüngliche SaaS-Plattform wurde innerhalb von etwa vier Wochen auf der IBM Cloud entwickelt und schuf damit eine Grundlage für eine umfassende Kundenbindung über verschiedene Formate hinweg. Um das KATE BARTON-Erlebnis zu ermöglichen, wurden sowohl die Präsentation auf der New York Fashion Week als auch der laufende Online-Handel in nur fünf Tagen eingerichtet und in Betrieb genommen. Nach Abschluss der Live-Präsentation ermöglichte dieselbe Architektur, das Erlebnis innerhalb von etwa zwei Tagen und mit minimalem Aufwand auf den Shopify-Shop von KATE BARTON auszuweiten. SpeedShotX, die visuelle KI-Funktion von Fiducia, wurde direkt in ausgewählte Produktseiten integriert, sodass Kunden ohne App-Download auf eine browserbasierte virtuelle Anprobe zugreifen können. Durch diese Umsetzung konnte das Erlebnis von einer Live-Modewoche in den laufenden E-Commerce überführt werden, ohne dass Nacharbeiten erforderlich waren. So konnte die Markenkontinuität gewahrt und gleichzeitig eine intelligentere Interaktionsebene für die Kunden unterstützt werden.
Ein zentrales Ergebnis des Projekts war der Übergang von einer zeitlich begrenzten Aktivierung zu einer funktionierenden Handelsfunktion. Was als Erfahrung im Rahmen der New York Fashion Week Premiere feierte, ist nun im digitalen Schaufenster von KATE BARTON live präsent und ermöglicht es den Kunden, über die Präsentation der New York Fashion Week hinaus mit demselben Kernsystem zu interagieren. Der Verschieben von einer ereignisbasierten Interaktion hin zu einer kontinuierlichen Verfügbarkeit markierte einen Schritt von der Präsentation hin zur Infrastruktur und schuf eine Grundlage, die eine fortgesetzte Nutzung ermöglicht, anstatt mit der Show zu enden. Nur wenige Aktivierungen der Fashion Week schaffen den Sprung in den alltäglichen Handel; in diesem Fall fuhren die Erfahrungen auch nach der Show fort.
Frühe Interaktionssignale spiegeln wider, wie Kunden in der Praxis mit dem Erlebnis interagieren. Dank der virtuellen Anprobe verbringen Kunden Zeit damit, Produktseiten mit dieser Funktion zu erkunden, um sich vor dem Kauf ein besseres Bild von Passform und Silhouette zu machen. Auch wenn die vollständigen kommerziellen Auswirkungen noch bewertet werden, deuten diese Interaktionen auf ein erhebliches Kundeninteresse und die Bereitschaft hin, sich intensiver mit komplexen Kleidungsstücken im digitalen Kontext auseinanderzusetzen.
Aus Sicht der Marke zeigt die Zusammenarbeit, wie fortschrittliche KI eingesetzt werden kann, ohne die kreative Urheberschaft zu verwässern. Die Erfahrung unterstützt die Designsprache der Sammlung, indem sie Struktur, Proportionen und Bewegung online besser lesbar macht und so die Abhängigkeit von Interpretationen oder Erklärungen verringert. Die Erfahrung unterstützt zudem die mehrsprachige Informationssuche und beantwortet Fragen zur Marke und zur Kollektion in jeder Sprache durch text- und sprachbasierte Interaktionen sowohl im Live- als auch im digitalen Kontext. Als Ergebnis dieser Bereitstellung hat KATE BAR durchgeführt eine wiederholbare digitale Ebene geschaffen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann, um den Kunden ein noch intensiveres Einkaufserlebnis und eine Plattform für kontinuierliches Lernen zu bieten, da die Funktion weiter skaliert wird.
Die Marke KATE BARTON unter der Leitung der in New York ansässigen Modedesignerin Kate Barton, die 2025 von Forbes in die Liste „30 Under 30“ aufgenommen wurde, ist bekannt für skulpturale Damenmode, die auf experimentellem, prozessorientiertem Design basiert. Das Label stützt sich auf Formgestaltung und avantgardistisches Drapieren und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Handwerkskunst, Innovation und Nachhaltigkeit. Ihre Designs wurden von prominenten Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft bei aufsehenerregenden Auftritten und in medialen Kontexten getragen.
Fiducia AI ist ein IBM Business Partner, der globale, unternehmensweite KI-Erfahrungen entwickelt, die visuelle Intelligenz und Gesprächsinteraktion kombinieren. Das Unternehmen arbeitet mit Marken und Sportunternehmen zusammen und verwandelt Storytelling und Engagement in dauerhafte digitale Systeme, die nahtlos in Live-Erfahrungen, Handel und digitales Marketing integriert sind.
© Copyright IBM Corporation. April 2026.
IBM, das IBM-Logo, IBM Cloud, Granite, watsonx.ai und watsonx sind Marken der IBM Corp., die in vielen Rechtsordnungen weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.