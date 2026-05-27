Was passiert nach dem Applaus

Laufstegpräsentationen erzeugen eine starke emotionale Resonanz, Aufmerksamkeit der Presse und kulturelle Relevanz, doch diese Dynamik in nachhaltiges Online-Engagement und Kaufvertrauen umzuwandeln, bleibt in der Mode eine anhaltende Herausforderung. Im traditionellen E-Commerce werden hochentwickelte Kleidungsstücke – die sich durch Struktur, Linienführung und optische Täuschung auszeichnen – immer noch größtenteils durch statische Bilder und Größentabellen vermittelt, wodurch wichtige Aspekte wie Passform, Proportionen und Bewegungsfreiheit der Interpretation überlassen bleiben. Für eine Marke wie KATE BARTON, eine in New York ansässige Designermarke, die für skulpturale, hochentwickelte Kleidungsstücke bekannt ist, führte diese Lücke oft zu Zögern im Kaufprozess, bei dem die Designintention stark davon abhängt, wie ein Stück aussieht und sich am Körper bewegt.

Gleichzeitig ändern sich die Erwartungen an digitale Modeerlebnisse. Herkömmliche Produktseiten wurden den Erwartungen der Käufer, die nach Klarheit suchten, zunehmend nicht mehr gerecht, während Partner und Sponsoren nach Möglichkeiten suchten, die Kundenbindung über einen einzelnen Moment hinaus zu stärken. Für KATE BARTON bedeutete dies, einen Weg zu finden, die Essenz des Laufstegs – also wie die Kleidung tatsächlich aussieht und sich bewegt – in eine interaktivere, verkaufsorientierte Umgebung zu übertragen. Kunden die Möglichkeit zu geben, sich die Kleidungsstücke besser an ihrem eigenen Körper vorzustellen, erwies sich als logischer nächster Schritt, ohne dass das Erlebnis ausschließlich durch unmittelbare Verkaufszahlen gerechtfertigt werden musste oder die gestalterische Integrität der Marke beeinträchtigt wurde.

Eine Aktion im Rahmen der New York Fashion Week markierte den ersten Einsatz dieses Ansatzes in der Praxis, wodurch die Modenschau zum ersten Anwendungsbereich eines Systems wurde, das auf den E-Commerce ausgeweitet werden soll. Um ein überzeugendes virtuelles Anprobeerlebnis zu bieten, waren realistische visuelle Darstellungen, eine geringe Latenz sowie nahtloser geräteübergreifender Zugriff erforderlich, ergänzt durch visuelle Erkennung und sprach- sowie textbasierte Interaktion in nahezu jeder Sprache in einer Live-Umgebung. Diese Anforderungen überstiegen die Möglichkeiten der vorhandenen internen Tools, weshalb sich KATE BARTON mit Fiducia AI, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung produktionsreifer KI-Erlebnisse für visuelle und dialogbasierte Interaktion spezialisiert hat, sowie mit IBM zusammenschloss, um eine Lösung zu entwickeln.