Mit der MVP-Lösung in Händen ist JLL zuversichtlich, dass Prism den Nutzern einen Mehrwert bieten wird. Da standardisierte Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen, erhalten Immobilieneigentümer einen besseren Einblick in den Zustand und Status ihrer Objekte. Und diese Single-Source-of-Truth (SSOT) wird in Verbindung mit den 3D-Gebäudemodellen zu einer Vereinfachung der Verwaltungs- und Planungsprozesse für verwaltete Standorte führen.

Durch die Verbindung dieses gemeinsamen Datenformats mit den kognitiven Analysefunktionen von Prism können Benutzer die Leistung von Gebäuden und Immobilienportfolios besser optimieren, was zu geringeren Kosten führt und die Gesamtrendite von Immobilieninvestitionen erhöht.

„Die Immobilien- und Baubranche ist im Hinblick auf die Technologie in vielerlei Hinsicht archaisch und hinkt anderen Branchen wie der Fertigung oder dem Maschinenbau hinterher“, erklärt Jackson. „Es ist unglaublich, dass wir unseren Kunden jetzt dieses Maß an Weitblick in die Gegenwart und Zukunft bieten können.“

Darüber hinaus ist JLL sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und der Unterstützung, die es vom Next Generation Ecosystem und IBM Garage erhalten hat.

„Die Rolle von IBM war für die Umsetzung dieses Projekts sehr wichtig“, erklärt Jackson. „Wenn man lange Zeit über ein Produkt wie dieses nachdenkt, hat man natürlich bestimmte Vorstellungen davon, wie es funktionieren wird. IBM hat uns geholfen, die Dinge von einem objektiven Standpunkt aus zu betrachten. Und die damit verbundene Klarheit im Denken hat uns wirklich bei der Entwicklung des Produkts geholfen und uns dahin gebracht, wo wir heute stehen.“

Abgesehen von der Wahl des richtigen Partners bot das Hosting von Prism in der IBM Cloud ein höheres Maß an Skalierbarkeit und Flexibilität. „Wir haben Prism vertikal agnostisch gemacht“, fügt Jackson hinzu. „Sie können es für ein einzelnes Gebäude oder für ein globales Immobilienportfolio verwenden – wir können es an jede Größe anpassen. Und als Vorreiter in diesem Bereich haben wir großes Potenzial für schnelles Wachstum. Mit der passenden Technologie können wir das nahtlos umsetzen.“