Nach der Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen COVID-19 beeilte sich Israel, seine Bevölkerung so schnell wie möglich zu impfen. Parallel dazu ergriff das Land Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, um die Übertragung des Virus zu verlangsamen und weitere Infektionswellen zu verhindern.

Um das Risiko einer Übertragung in der Bevölkerung zu verringern, hat Israel COVID-19-Impfpässe eingeführt. Diese Pässe ermöglichten geimpften und negativ getesteten Bürgern den Zutritt zu öffentlichen Räumen wie Einkaufszentren, Bars und Restaurants, in denen das Risiko einer Übertragung in der Gemeinschaft relativ hoch war.

Miri Altshuler, Projektmanagerin im israelischen Gesundheitsministerium, erklärt: „Um COVID-19-Pässe auf nationaler Ebene einzuführen, war es zunächst wichtig, den Impfstatus der gesamten Bevölkerung – etwa neun Millionen Menschen – zu ermitteln. Das Erreichen dieses Ziels war mit komplexen technischen Herausforderungen verbunden. Wir brauchten eine Möglichkeit, öffentliche Gesundheitsdaten aus einer großen Zahl von Quellsystemen schnell und in großem Umfang zusammenzuführen und zu analysieren.“