Spendrups hat sich der Kohlenstoffneutralität und der nachhaltigen Produktion verschrieben, was in einem energieintensiven Unternehmen zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Die Sicherstellung, dass alle Geräte zuverlässig und optimal funktionieren, trägt zur Steigerung der Effizienz bei, indem der Stromverbrauch und die Umweltbelastung reduziert werden.

Dank der datengesteuerten Planungs- und Dispositionsfunktionen von IBM Maximo kann Spendrups ein schlankes, hochqualifiziertes Team einsetzen, um seine Produktionsanlagen in einem optimalen Zustand zu halten. Die Lebensdauer der Maschinen wird verlängert, was den Bedarf an neuen Investitionen reduziert und zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens beiträgt.

Mit Maximo Mobile können Techniker vor Ort auf wichtige Daten wie die Historie von Anlagen und Betriebsdaten zugreifen, was die Produktivität erhöht und eine schnellere Problemlösung ermöglicht. Spendrups plant auch den Einsatz von Maximo Monitor, einer Lösung zum Remote Asset Monitoring, die auf künstlicher Intelligenz basiert und Betriebsanomalien in großem Maßstab identifizieren, hervorheben und analysieren kann.

In dem Maße, in dem Spendrups weitere Maximo-Anwendungen bereitstellt und mehr Daten erfasst, wird sich die Vorhersagegenauigkeit weiter erhöhen. Die Techniker erhalten einen besseren Einblick in die Betriebsdaten und können einen größeren Teil der Arbeiten vor Ort erledigen, ohne zum Firmensitz zurückkehren zu müssen. Zudem wird das Unternehmen Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit und Leistung feststellen, die auf ein verbessertes Asset-Management zurückzuführen sind.

„In gewisser Weise waren wir vorher blind. Mit Maximo wissen die Techniker jetzt, dass die von ihnen durchgeführten Wartungsaufgaben wirklich etwas bewirken. Das hilft uns, proaktiv einzugreifen, um einen zuverlässigen, effizienten und nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten“, bemerkt Melin.

Enfo half Spendrups bei der Erstellung von Business Intelligence Dashboards mit Daten aus Maximo, um Ergebnisse und das Prozessverhalten zu messen.

„Mit der kontinuierlichen Unterstützung und Beratung durch Enfo und der kontinuierlichen Schulung unseres Teams ermöglicht Maximo uns einen wesentlich effizienteren und zuverlässigeren Betrieb. Letztendlich wird die vorausschauende Wartung, die möglicherweise durch künstliche Intelligenz unterstützt wird, unsere Fähigkeiten verändern. Wir sind von den Chancen und Möglichkeiten, die Maximo bietet, begeistert.“