Um diese Herausforderung zu meistern, entschied sich Intas für die Umstellung auf einen einzigen globalen Kontenplan auf der SAP Business Suite powered by SAP HANA. Durch den Einsatz von In-Memory-Analysen von SAP HANA wollte das Unternehmen eine bessere Kontrolle und Transparenz des weltweiten Bestands erreichen und gleichzeitig den Zeit- und Arbeitsaufwand für den Monatsabschluss reduzieren.

„Wir haben erkannt, dass der Einsatz von SAP Business Suite powered by SAP HANA der schnellste Weg war, um unsere Finanzbuchhaltung und unsere Möglichkeiten in der Lieferkette zu verbessern“, sagt Thaker. „Mit der SAP Business Suite können wir auf die umfangreichen Echtzeit-Analysefunktionen von SAP HANA zugreifen, ohne Änderungen an den Fertigungs- und Qualitätsmanagementsystemen von Drittanbietern vornehmen zu müssen, die in unsere ERP-Plattform integriert sind. Darüber hinaus wird die Umstellung auf SAP Business Suite powered by SAP HANA unseren geplanten Übergang zu SAP S/4HANA in der Zukunft vereinfachen.“

Um die Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten, die für einen ständigen Zugriff auf die neuen SAP-Lösungen erforderlich sind, entschied sich Intas für eine robuste Infrastruktur auf der Basis von IBM Power-Servern und eines IBM FlashSystem-Speichers.

„Als wir die IBM Lösung im Vergleich zu x86- und Public-Cloud-Alternativen evaluierten, stellten wir fest, dass kein anderer Anbieter das gleiche Maß an Leistung, Verfügbarkeit und Kosteneffizienz zu bieten hatte wie IBM“, erinnert sich Thaker. „Mit IBM Power können wir mit weniger Servern die gleiche Leistung erzielen wie mit vergleichbaren x86-Plattformen, wodurch wir unsere Ausgaben für Softwarelizenzen optimieren können.“