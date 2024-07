Die größte Auswirkung der Implementierung der IBM Envizi-Plattform durch Ikano Insight für alle Unternehmen war die Vereinfachung der komplexen Datenerfassung und Berichterstattung, wodurch sich die einzelnen Unternehmen auf die Umsetzung wichtiger Maßnahmen konzentrieren konnten.

Peter Jones, Head of Sustainability bei Ikano Insight, erklärt: „Eine der Herausforderungen, die Ikano Insight früh erkannte, war die Tatsache, dass die Berichterstattung für die CSRD brandneu war. Niemand hatte sich bisher an so etwas herangewagt. Und der Versuch einer manuellen Umsetzung würde Tausende von Arbeitsstunden in Anspruch nehmen, ohne dass es eine praktikable Möglichkeit gäbe, die Daten für ein erfolgreiches Bestehen eines Audits zusammenzustellen.“ Iliane González Martín stimmt dem zu: „Peter und ich haben zusammengearbeitet und festgestellt, wie groß der Aufwand war. Wir hätten die Konfiguration und Implementierung der Envizi-Plattform nicht ohne das Projektmanagement und die Implementierungsservices von Ikano Insight bewerkstelligen können. Es gab so viele Dinge, die wir in einer so großen Organisation mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen einrichten mussten.“

Derzeit schließen die einzelnen Ikano-Unternehmen die Konfiguration ihrer Plattform ab. Um die nahtlose Übernahme zu verbessern, werden Schulungen für Plattformadministratoren und -nutzer durchgeführt, damit sie die Plattform effektiv nutzen können. Die Gruppe hat bereits 83 aktive Nutzer auf der Plattform. Bislang wurden 15.685 Datentypen aus allen Geschäftsbereichen in die Plattform eingepflegt, und es werden noch mehr werden. Die Prozesse für die Berichterstattung und Offenlegung wurden durch die automatisierte Datenerfassung und -verwaltung rationalisiert, was in den nächsten 12 Monaten und darüber hinaus Tausende von Arbeitsstunden einsparen und die Gruppe auf ihrem Weg zur Erfüllung der CSRD-Anforderungen unterstützen wird. Mit der Möglichkeit, Daten bis zur Quelle zurückzuverfolgen, Datensätze zu ändern und den direkten Zugriff von Prüfern zu ermöglichen, werden alle Unternehmen nun wirklich audit-fähig.

Mit einer konsolidierten Ansicht der Daten über alle Unternehmensbereiche hinweg, die zuvor nicht möglich war, werden nun aggregierte KPIs für alle Unternehmensbereiche erstellt. Ikano Group und alle seine Unternehmen haben nun ein größeres Vertrauen in die zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsdaten und die Genauigkeit der Emissionsberechnungen. Die Envizi-Plattformen bieten ein zuverlässiges Buchführungssystem für ihre Leistungsmetriken: Energie-, Wasser-, Material- und Recyclingdaten sind jetzt ebenso verlässlich und zugänglich wie Finanzdaten.

Die Ikano Group hat mit Ikano Insight große Fortschritte bei der Bewältigung der größten Herausforderung gemacht, die den Unternehmen in der EU bevorsteht: die CSRD-Berichterstattung. „Es ist wichtig, die Berichterstattungsanforderungen als Chance und nicht als Pflicht zu sehen – es ist eine Änderung der Denkweise“, sagt Simon Taylor, Head of Marketing, Ikano Insight. „Die Unternehmen der Ikano-Gruppe haben keine eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine integrierte Geschäftsstrategie, die Nachhaltigkeit einschließt. Mit diesem Ansatz sind die Ausrichtungen und Ziele des Unternehmens eine Verschmelzung von Finanz-, Umwelt- und nachhaltiger Unternehmensführung in ihrer Gesamtheit. Dieser Ansatz ermöglicht das langfristige Überleben des Unternehmens und gewährleistet eine dauerhafte finanzielle Nachhaltigkeit.“

Die Entscheidung der Ikano Group, alle ESG-bezogenen Aktivitäten und die Berichterstattung in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand auf die gesamte Organisation zu verteilen, ist ein weiterer Beleg für das Engagement des Unternehmens, Nachhaltigkeit in den Kern seiner Geschäftsabläufe zu verankern und nicht bis zur Berichtssaison zu warten. Diese funktionsübergreifende Zusammenarbeit hat sich als entscheidender Faktor erwiesen, der die CSRD-Vorbereitungen vorantreibt und die Effizienz und das Engagement des Konzerns und seiner einzelnen Geschäftsbereiche fördert.

Ikano Group hat mit seinen ESG-Initiativen einen langen und steilen Weg vor sich. Die Gruppe hat jedoch harte Arbeit geleistet (und wird dies auch weiterhin tun), um zum Handeln zu kommen. Mit Ikano Insight, IBM Consulting und IBM Envizi Software an seiner Seite sind Ikano Group und seine Tochtergesellschaften zuversichtlich, dass sie bei ihrer Berichterstattung in den kommenden Jahren gut aufgestellt sind.