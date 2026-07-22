Der digitale Vertrieb muss schnell, fundiert und maßgeschneidert sein. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, hat IBM eine Reihe von Tools zur Unterstützung unserer digitalen Vertriebsmitarbeiter entwickelt – jedes mit eigenem Login und eigener Logik.
Im Laufe der Zeit häuften sich diese Tools und Prozesse an, sodass ihre Gesamtzahl schließlich auf über 20 anstieg. Um einen einzelnen Interessenten zu akquirieren, mussten Vertriebsmitarbeiter häufig mehrere Systeme gleichzeitig bedienen. Vertrieb, Inhalte, Produktdokumentation und Kundendaten verteilten sich nach und nach auf ein Labyrinth technischer Komplexität. Ein System, das eigentlich zur Steigerung der Effizienz entwickelt worden war, begann, sich selbst zu untergraben.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO, IBM
Die Verkäufer müssen im Rahmen ihrer Akquisetätigkeiten enorm viel Zeit darauf verwenden, strukturierte und unstrukturierte Daten zu sichten. ”
Die größte Herausforderung bestand darin, sich durch die verschiedenen Ebenen der internen Steuerungsstrukturen zu navigieren, um bestehende Tools zu vereinheitlichen und zu transformieren. Wichtige Entscheidungen wurden oft durch Prozesse verzögert, und Projekte verloren an Schwung. Eine technische Transformation konnte zwar die Tools konsolidieren, aber sie konnte die Kultur nicht verändern. Menschen – wie sie arbeiten, zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen – treiben den kulturellen Wandel voran. Anstatt also untätig zu bleiben, brachte das T&O-Team den Motor auf Touren.
Sie stellten ein kleines Team aus Vertriebsmitarbeitern und Produktentwicklern zusammen und beauftragten es mit einem Co-Creation-Projekt: der Entwicklung eines KI-gestützten Vertriebsassistenten, der Fragen beantwortet, Erkenntnisse liefert und personalisierte Kundenansprachen entwirft.
Da die Entwickler eng mit den Vertriebsmitarbeitern – ihren Endnutzern – zusammenarbeiteten, gelang es dem Team, Engpässe, Silos und bürokratische Hürden abzubauen, die andernfalls den Fortschritt hätten behindern können.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO, IBM
Wir haben während der gesamten Entwicklungsphase eng mit unseren Endnutzern zusammengearbeitet. Wir haben kleine Inkremente veröffentlicht, damit die Verkäufer diese testen und uns ihr Feedback geben konnten. ”
Die funktionsübergreifende Zusammenarbeit machte das Team agiler und kreativer und ermöglichte es ihm, eine einzige, integrierte KI-Suite zu entwickeln.
AskSales bündelt die Vertriebsunterstützungstools von IBM zu einer nahtlosen Lösung. Zudem automatisiert es sich wiederholende Aufgaben, wodurch Vertriebsmitarbeiter jeden Monat mehrere Stunden an Recherche- und Analyseaufwand einsparen. Diese Zeit nutzten sie, um der KI mehr als 250.000 Fragen zu stellen und in Echtzeit Wettbewerbsanalysen, Produktempfehlungen sowie kundenspezifische Botschaften zu generieren.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO
IBM
IBMs Verschieben in KI-gestützte HR verlief nicht geradlinig. Die Erfahrung hat eines deutlich gemacht: Fortschritt übertrifft die Perfektion. Für Menschen neu konzipiert, nicht für Hype, hat AskHR aus einer Altlast eine Funktion zum Skalieren gebaut.
Der IT-Support war durch redundante Prozesse belastet. AskIT, ein KI-Assistent, der lernt und Probleme löst, hat das Blatt gewendet. Die IT-Funktion von IBM wurde zu einem Self-Service-Hub, wobei AskIT 86 % der Routineprobleme löste.
IBM-Verkäufer waren mit Systemüberlastung belastet. Das Jonglieren mit mehreren isolierten Vertriebstools führte zu einem überwucherten Verwaltungsaufwand. Dann kam AskSales, eine intern mitentwickelte KI-Lösung, die Verschwendung reduzieren, grundlegende Aufgaben automatisieren und ein Labyrinth in eine Schnellstraße zum Verkaufserfolg verwandeln soll.
Ein mutiges, zukunftsorientiertes Experiment findet in der CIO-Sandbox statt. Die ultimative Vision ist AskIBM, ein KI-gestütztes Gateway zu allen Themen von IBM. Die Beta-Version ist bereits vielversprechend, bringt Kohärenz in die Komplexität und definiert die Zukunft unseres Unternehmens weiter neu.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.
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