Die größte Herausforderung bestand darin, sich durch die verschiedenen Ebenen der internen Steuerungsstrukturen zu navigieren, um bestehende Tools zu vereinheitlichen und zu transformieren. Wichtige Entscheidungen wurden oft durch Prozesse verzögert, und Projekte verloren an Schwung. Eine technische Transformation konnte zwar die Tools konsolidieren, aber sie konnte die Kultur nicht verändern. Menschen – wie sie arbeiten, zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen – treiben den kulturellen Wandel voran. Anstatt also untätig zu bleiben, brachte das T&O-Team den Motor auf Touren.

Sie stellten ein kleines Team aus Vertriebsmitarbeitern und Produktentwicklern zusammen und beauftragten es mit einem Co-Creation-Projekt: der Entwicklung eines KI-gestützten Vertriebsassistenten, der Fragen beantwortet, Erkenntnisse liefert und personalisierte Kundenansprachen entwirft.

Da die Entwickler eng mit den Vertriebsmitarbeitern – ihren Endnutzern – zusammenarbeiteten, gelang es dem Team, Engpässe, Silos und bürokratische Hürden abzubauen, die andernfalls den Fortschritt hätten behindern können.