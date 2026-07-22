Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
Die Nutzer wünschen sich einen einzigen Zugangspunkt für ihre Interaktionen. Das haben sie sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie möchten nicht all diese verschiedenen Anwendungen aufrufen müssen, um Antworten zu erhalten. ”
Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
Die Daten zeigten, dass bei AskIBM eine große Anzahl von Fragen zu den Bereichen Personalwesen und IT gestellt wurde. Die Nutzer erwarten, dass sie diese Fragen an einem einzigen Ort stellen können. ”
Zwar haben KI-Agenten und Foundation Models bei einzelnen Aufgaben und Workflows zu bedeutenden Fortschritten geführt, doch erst seit Kurzem ist die KI-Landschaft insgesamt so ausgereift, dass sie die von AskIBM geforderte Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Koordination gewährleisten kann. Parallel dazu wurden kontinuierlich Investitionen in den Aufbau der technischen Grundlagen von AskIBM getätigt. Diese Investitionen tragen – in Verbindung mit den engen Partnerschaften, die im Rahmen der Fachbereichstransformationen von IBM entstanden sind – zu einer Plattform bei, die auf Ausfallsicherheit und Unternehmensreife ausgelegt ist.
Gemeinsam versetzen diese Grundlagen und Partnerschaften IBM in die Lage, den nächsten Schritt zu gehen: AskIBM zu einem zentralen Unternehmensnavigator zu machen. Einem, der fundierte Antworten liefert, Workflows systemübergreifend nahtlos koordiniert und eine moderne, intuitive Benutzererfahrung bietet.
Dieses Projekt spiegelt das Engagement von IBM wider, über Einzellösungen hinauszugehen und eine einheitliche, KI-gestützte Arbeitsumgebung zu schaffen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, klarer, selbstbewusster und schneller zu arbeiten.
Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
IBM
IBMs Verschieben in KI-gestützte HR verlief nicht geradlinig. Die Erfahrung hat eines deutlich gemacht: Fortschritt übertrifft die Perfektion. Für Menschen neu konzipiert, nicht für Hype, hat AskHR aus einer Altlast eine Funktion zum Skalieren gebaut.
Der IT-Support war durch redundante Prozesse belastet. AskIT, ein KI-Assistent, der lernt und Probleme löst, hat das Blatt gewendet. Die IT-Funktion von IBM wurde zu einem Self-Service-Hub, wobei AskIT 86 % der Routineprobleme löste.
IBM-Verkäufer waren mit Systemüberlastung belastet. Das Jonglieren mit mehreren isolierten Vertriebstools führte zu einem überwucherten Verwaltungsaufwand. Dann kam AskSales, eine intern mitentwickelte KI-Lösung, die Verschwendung reduzieren, grundlegende Aufgaben automatisieren und ein Labyrinth in eine Schnellstraße zum Verkaufserfolg verwandeln soll.
Ein mutiges, zukunftsorientiertes Experiment findet in der CIO-Sandbox statt. Die ultimative Vision ist AskIBM, ein KI-gestütztes Gateway zu allen Themen von IBM. Die Beta-Version ist bereits vielversprechend, bringt Kohärenz in die Komplexität und definiert die Zukunft unseres Unternehmens weiter neu.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.
Aussagen über die zukünftige Ausrichtung und die Absichten von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.