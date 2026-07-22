Im Büro des CIO hat sich ein kleines Team zum Ziel gesetzt, die praktischen Grenzen von Foundation Modellen im Unternehmenskontext auszuloten. Könnte KI zum Bindeglied eines so komplexen Unternehmens wie IBM werden? Könnte sie die Grenzen fachspezifischer Assistenten überwinden, um ein einheitliches, kohärentes Erlebnis zu bieten? Könnte sie sich weiterentwickeln – und sich durch Feedback, eine bessere Verankerung und eine tiefere unternehmensweite Integration kontinuierlich verbessern?

Wie bei allen Fragen zu den Fähigkeiten der KI lautet die Antwort: „Möglicherweise.“ Wir werden es erst wissen, wenn wir die Ärmel hochkrempeln, uns in die Sandbox begeben und die Arbeit in Angriff nehmen. Und genau das tun wir nun.

Wir durchforsten die verschiedenen Ebenen der Komplexität – einen Fehler, eine Lücke, einen Durchbruch –, um etwas Fundiertes und Weiterentwickelbares aufzubauen. Kein Luftschloss, sondern ein Gefüge, das von den tatsächlichen Anforderungen der Unternehmen geprägt ist. Die Sandbox ist unser Spielplatz und unser Testfeld.

Der Beweis wird AskIBM sein. Eine Suchleiste. Eine Stimme. Eine Erfahrung.