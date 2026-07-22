Die Arbeit begann mit Zuhören. AskIT war nicht nur ein Assistent – es wurde zum Spiegel, der dem Team zeigte, wann und wie die Technologie die Mitarbeiter ausbremste.

Das Zuhören begann mit Daten. AskIT wurde in Bezug auf 80 % der IT-Probleme geschult, mit denen Mitarbeiter am häufigsten konfrontiert werden. Eine genauere Untersuchung ergab, dass viele Nutzer versuchten, diese Probleme selbst zu lösen, und suchten eher nach Anleitungen als nach Reparaturmöglichkeiten. Obwohl es Anleitungen gab, waren diese nicht benutzerfreundlich. Supportartikel existierten als unzusammenhängende Links, die über verschiedene Systeme verstreut waren.

Die Lösung war einfach: Man engagierte Content-Spezialisten, um die Artikel klar und qualitativ hochwertig zu gestalten, und nutzte dann KI, um diese Informationen durch dialogbasierte Suche aufzuspüren.