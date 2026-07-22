AskIT
Der Help Desk erhält Selbsthilfe

Der IT-Support von IBM wies alle Merkmale eines Geschäftsbereichs auf, der einer Transformation bedurfte: dringende Probleme, nicht skalierbare Prozesse und Redundanz. Die scheinbar endlose Anzahl an Support-Tickets konnte dazu führen, dass das Warten in der Warteschleife zu einem vertrauten und frustrierenden Bestandteil der Mitarbeitererfahrung wurde.

Grant Thomas, Senior Manager für IT-Support, beschrieb die darauffolgende Entwicklung als einen dramatischen Wandel, der durch Automatisierung vorangetrieben wurde – von mehr als einer Million Supportanrufen und -chats pro Jahr auf weniger als 100.000 zwischen 2021 und 2025. 

2023 wurde die Richtlinie verabschiedet, um die IT in 100 Tagen zu verändern.

Der erste Schritt bestand darin, die Daten zu analysieren, die wichtigsten IT-Treiber zu identifizieren und ein 90-tägiges AskIT-MVP für 12.000 Benutzer zu erstellen, bevor es schrittweise erweitert wird. 

Der Rollout zeigte, dass Startmeilensteine wichtig sind, aber die eigentliche Arbeit erst danach beginnt. 
Handbewegungen neben einem Laptop, Notizbuch, Lanyard und ausgedruckten Dokumenten auf einem Schreibtisch
Chatbot als Spiegel

Die Arbeit begann mit Zuhören. AskIT war nicht nur ein Assistent – es wurde zum Spiegel, der dem Team zeigte, wann und wie die Technologie die Mitarbeiter ausbremste.  

Das Zuhören begann mit Daten. AskIT wurde in Bezug auf 80 % der IT-Probleme geschult, mit denen Mitarbeiter am häufigsten konfrontiert werden. Eine genauere Untersuchung ergab, dass viele Nutzer versuchten, diese Probleme selbst zu lösen, und suchten eher nach Anleitungen als nach Reparaturmöglichkeiten. Obwohl es Anleitungen gab, waren diese nicht benutzerfreundlich. Supportartikel existierten als unzusammenhängende Links, die über verschiedene Systeme verstreut waren. 

Die Lösung war einfach: Man engagierte Content-Spezialisten, um die Artikel klar und qualitativ hochwertig zu gestalten, und nutzte dann KI, um diese Informationen durch dialogbasierte Suche aufzuspüren. 
Vom Engpass zur Brücke

Zuhören ermöglichte auch einen proaktiveren ProActive Support. Die IT konnte die Nutzer warnen, wenn ein Upgrade fällig war, oder sie an einen Neustart erinnern, um Probleme vor Reparaturen zu vermeiden. 

Und wenn eine Reparatur nötig war, mussten die Mitarbeiter kein Ticket öffnen; sie konnten sich mit AskIT unterhalten, das zuhörte, Probleme löste und gegebenenfalls einen Mitarbeiter hinzuzog. Die IT-Abteilung setzte außerdem mehr Help-Desk-Manager ein, um die Mitarbeiter zu trainieren, komplexe Probleme zu lösen. 
Drei Personen sitzen in einem kleinen Besprechungsraum

Als es den Mitarbeitern leichter fiel, auf Anleitungen zuzugreifen, wurde der Wert des Self-Service-Supports deutlich. Der CSAT-Wert stieg über 90, ein Plus von 11,6 Punkten gegenüber dem ursprünglichen Wert.

AskIT löst mittlerweile 86 % der Probleme ohne menschliches Eingreifen, menschliche Unterstützung steht jedoch für komplexe Fälle weiterhin zur Verfügung. 

Doch bei der Transformation ging es um mehr als nur um Metriken. Die IT entwickelte sich von einer Reparaturfunktion zu einem Selbstbedienungssystem, das den Mitarbeitern hilft, die Kontrolle über ihre Geräte zu übernehmen und ein besseres Verhältnis zur Technologie aufzubauen. 
Erkunden Sie die Transformation

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Abstrakte Illustration von zwei Profilsilhouetten, Sprechblasen, Stiften und Papieren

Der IT-Support war durch redundante Prozesse belastet. AskIT, ein KI-Assistent, der lernt und Probleme löst, hat das Blatt gewendet. Die IT-Funktion von IBM wurde zu einem Self-Service-Hub, wobei AskIT 86 % der Routineprobleme löste.

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Abstrakte Illustration zweier Computermonitore, die durch eine blaue Brücke verbunden sind

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Fußnoten

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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.

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