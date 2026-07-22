Unsere HR-Transformation begann vor fast 10 Jahren. Damals ahnten wir noch nicht, wie umfassend dies das Unternehmen verändern würde. Es gab keinen großen Plan – nur eine Reaktion auf die Herausforderungen des Augenblicks.

Unser Budget schrumpfte, obwohl unsere Arbeit immer komplexer wurde. Gleichzeitig wurde die Verbrauchertechnologie außerhalb von IBM immer schneller, intuitiver und persönlicher – was zu höheren Erwartungen führte, die die Mitarbeiter unweigerlich auch an ihren Arbeitsplatz mitnahmen.

Im Jahr 2016 erreichten diese Kräfte einen Wendepunkt. Wir erkannten, dass es Zeit war, etwas Mutiges auszuprobieren. Traditionelle HR-Systeme und Betriebsmodelle konnten mit dem Ausmaß und der Geschwindigkeit des Wandels nicht mehr Schritt halten.

Der Moment erforderte einen Schritt, der unsere Arbeitsweise grundlegend verändern und die Bedeutung des Berufsbildes als HR-Fachkraft bei IBM neu definieren würde.

Bühne frei für dialogorientierte KI-Chatbots!