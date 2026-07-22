Nickle LaMoreaux
Senior Vice President und Chief Human Resources Officer
Diese Art der digitalen Transformation ist nicht ohne ihre Herausforderungen. Es ist, als würden Sie Ihr Haus renovieren, während Sie noch darin leben. ”
Mithilfe des AI Assistant Builders von IBM begannen wir mit der Entwicklung von Chatbots, die grundlegende HR-Fragen zu Programmen und Vorteilen beantworten können. Viele haben gut funktioniert. Schon bald waren 25 Bots im Einsatz.
Es gab nur ein Problem.
Je mehr Bots wir hinzufügten, desto schwieriger wurde es, eindeutige Antworten zu erhalten. Wenn Fragen außerhalb der Möglichkeiten eines Chatbots lagen, musste der Benutzer woanders suchen, was wiederum zu einer fragmentierten Mitarbeitererfahrung führte. Um die Kohärenz wiederherzustellen, haben wir die Bots unter einer einzigen Schnittstelle zusammengeführt: AskHR.
Kurz nach dem Start von AskHR haben wir alle 21.000 First-Line-Manager weltweit darüber informiert, dass der dedizierte Support für HR-Geschäftspartner nicht mehr verfügbar sein wird. Die globale E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Personalabteilung wurden ebenfalls abgeschaltet. Manager konnten nur über AskHR auf den Support zugreifen.
Es war ein mutiger Verschieben. Wir haben an die Technologie geglaubt und uns zu einer umfassenden Einführung verpflichtet, da wir erkannt haben, dass das Team Zeit braucht, um sich anzupassen.
Im Laufe des folgenden Jahres haben wir das Feedback der Mitarbeiter genau beobachtet. Unser interner Kundenzufriedenheitswert (CSAT), eine Metrik mit einer Skala von −100 bis +100, fiel auf −35.
Nickle LaMoreaux
Senior Vice President und Chief Human Resources Officer
IBMs Verschieben in KI-gestützte HR verlief nicht geradlinig. Die Erfahrung hat eines deutlich gemacht: Fortschritt übertrifft die Perfektion. Für Menschen neu konzipiert, nicht für Hype, hat AskHR aus einer Altlast eine Funktion zum Skalieren gebaut.
Der IT-Support war durch redundante Prozesse belastet. AskIT, ein KI-Assistent, der lernt und Probleme löst, hat das Blatt gewendet. Die IT-Funktion von IBM wurde zu einem Self-Service-Hub, wobei AskIT 86 % der Routineprobleme löste.
IBM-Verkäufer waren mit Systemüberlastung belastet. Das Jonglieren mit mehreren isolierten Vertriebstools führte zu einem überwucherten Verwaltungsaufwand. Dann kam AskSales, eine intern mitentwickelte KI-Lösung, die Verschwendung reduzieren, grundlegende Aufgaben automatisieren und ein Labyrinth in eine Schnellstraße zum Verkaufserfolg verwandeln soll.
Ein mutiges, zukunftsorientiertes Experiment findet in der CIO-Sandbox statt. Die ultimative Vision ist AskIBM, ein KI-gestütztes Gateway zu allen Themen von IBM. Die Beta-Version ist bereits vielversprechend, bringt Kohärenz in die Komplexität und definiert die Zukunft unseres Unternehmens weiter neu.
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