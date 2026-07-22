Ask HR
Abstrakte Illustration von zwei Profilsilhouetten, Sprechblasen, Stiften und Papieren
Von Altlast zu Edge

Unsere HR-Transformation begann vor fast 10 Jahren. Damals ahnten wir noch nicht, wie umfassend dies das Unternehmen verändern würde. Es gab keinen großen Plan – nur eine Reaktion auf die Herausforderungen des Augenblicks.

Unser Budget schrumpfte, obwohl unsere Arbeit immer komplexer wurde. Gleichzeitig wurde die Verbrauchertechnologie außerhalb von IBM immer schneller, intuitiver und persönlicher – was zu höheren Erwartungen führte, die die Mitarbeiter unweigerlich auch an ihren Arbeitsplatz mitnahmen.

Im Jahr 2016 erreichten diese Kräfte einen Wendepunkt. Wir erkannten, dass es Zeit war, etwas Mutiges auszuprobieren. Traditionelle HR-Systeme und Betriebsmodelle konnten mit dem Ausmaß und der Geschwindigkeit des Wandels nicht mehr Schritt halten. 

Der Moment erforderte einen Schritt, der unsere Arbeitsweise grundlegend verändern und die Bedeutung des Berufsbildes als HR-Fachkraft bei IBM neu definieren würde.   

Bühne frei für dialogorientierte KI-Chatbots!

Mithilfe des AI Assistant Builders von IBM begannen wir mit der Entwicklung von Chatbots, die grundlegende HR-Fragen zu Programmen und Vorteilen beantworten können. Viele haben gut funktioniert. Schon bald waren 25 Bots im Einsatz.

Es gab nur ein Problem. 

Je mehr Bots wir hinzufügten, desto schwieriger wurde es, eindeutige Antworten zu erhalten. Wenn Fragen außerhalb der Möglichkeiten eines Chatbots lagen, musste der Benutzer woanders suchen, was wiederum zu einer fragmentierten Mitarbeitererfahrung führte. Um die Kohärenz wiederherzustellen, haben wir die Bots unter einer einzigen Schnittstelle zusammengeführt: AskHR.

Kurz nach dem Start von AskHR haben wir alle 21.000 First-Line-Manager weltweit darüber informiert, dass der dedizierte Support für HR-Geschäftspartner nicht mehr verfügbar sein wird. Die globale E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Personalabteilung wurden ebenfalls abgeschaltet. Manager konnten nur über AskHR auf den Support zugreifen.  

Es war ein mutiger Verschieben. Wir haben an die Technologie geglaubt und uns zu einer umfassenden Einführung verpflichtet, da wir erkannt haben, dass das Team Zeit braucht, um sich anzupassen.

Im Laufe des folgenden Jahres haben wir das Feedback der Mitarbeiter genau beobachtet. Unser interner Kundenzufriedenheitswert (CSAT), eine Metrik mit einer Skala von −100 bis +100, fiel auf −35.
Eine Person sitzt in einer magentafarbenen Nische auf einer Bank und benutzt einen Laptop, ein Notizbuch und eine Wasserflasche.
Von der Anpassung zur Akzeptanz

Das erste Feedback machte eines deutlich: Das Unternehmen war sich noch an die neue Art der Unterstützungserlangung gewöhnend. Im Laufe der Zeit erzählte die Nutzung eine umfassendere Geschichte. 

Allein durch den Einsatz von AskHR in ihrer täglichen Arbeit haben Mitarbeiter und Manager dazu beigetragen, die Lösung zu optimieren. Nach und nach erkannten die IBM-Mitarbeiter den Wert einer stets verfügbaren Ressource, die rund um die Uhr zur Verfügung stand. Wir haben seine Funktionen entsprechend erweitert und Unterstützung für Transaktionen hinzugefügt.  

Plötzlich konnte AskHR mehr als nur Fragen beantworten. Es könnte Maßnahmen ergreifen, sodass Manager eine Mitarbeiterversetzung beantragen oder ein Beschäftigungsbestätigungsschreiben erstellen könnten, und AskHR würde die Transaktion direkt im Backend-System abschließen.  

Bei fast 90.000 Mitarbeiterversetzungen pro Jahr summierten sich die Zeit- und Produktivitätsgewinne schnell.

Als sich die Ergebnisse verbesserten, erweiterten wir das Modell. Zwischen 2021 und 2024 wurde AskHR – in Concert® mit unseren HR-Partnern – zum zentralen Anlaufpunkt für Manager der ersten Ebene und 85 % der Manager der höheren Ebenen. 

Und diese -35 CSAT-Werte aus den Anfängen von AskHR?  Es ist auf +74 gestiegen.  

Warum? 

Erstens ermöglichte Automatisierung sofortige Unterstützung für wiederholbare Aufgaben.   

Zweitens haben Verbesserungen an unserem menschlichen Supportmodell dazu beigetragen, dass Manager schneller einen Experten erreichen konnten. 

Drittens haben wir generative KI-Funktionen (Gen-KI) eingeführt und damit den Wert von AskHR für die Nutzer erhöht.  
Zwei Personen sitzen an einem runden Tisch und unterhalten sich, mit Tassen und einem Handy
Finde einen kleinen Schmerzpunkt. Automatisieren Sie das, machen Sie es großartig und skalieren Sie es dann.

Nickle LaMoreaux

Senior Vice President und Chief Human Resources Officer

Eine dieser Funktionen war die Orchestrierung mehrerer Agenten. Im Jahr 2025 wird AskHR zum digitalen Eingangstor für alle HR-Transaktionen und ist in der Lage, mehrere autonome Agenten zu koordinieren, um gemeinsam komplexe Aufgaben auszuführen. 

Im selben Jahr bearbeitete AskHR mehr als 16 Millionen einzelne Nutzernachrichten. Das entspricht etwa 39.000 pro Tag. Oder ungefähr 51 Interaktionen pro IBM-Mitarbeiter und Jahr.

 Die Lehren, die wir mitgenommen haben

Wir haben auf unserer Reise einige mutige, ja sogar drastische Entscheidungen getroffen. Wenn wir alles noch einmal machen würden, würden wir einige Dinge anders angehen. Für den Anfang würden wir pilotieren und iterieren. Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen. Denken Sie über die Bereiche nach, auf die Sie sich konzentrieren sollten. Fangen Sie klein an und erweitern Sie dann.  

Wir haben auch gelernt, dass die Kultur alles andere überlagert. Der Ton, den Führungskräfte beim Thema Adoption anschlagen, spricht Bände. Die Stärkung der Mitarbeiter durch Kompetenzentwicklung und reaktionsschnelles Feedback fördert die Dynamik. Denn ohne Kultur ist es letztendlich nur Technologie.  

Da eine weitere Domänentransformation unmittelbar bevorstand, war IBM bereit, diese Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. 
Erkunden Sie die Transformation

IBMs Verschieben in KI-gestützte HR verlief nicht geradlinig. Die Erfahrung hat eines deutlich gemacht: Fortschritt übertrifft die Perfektion. Für Menschen neu konzipiert, nicht für Hype, hat AskHR aus einer Altlast eine Funktion zum Skalieren gebaut.

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Der IT-Support war durch redundante Prozesse belastet. AskIT, ein KI-Assistent, der lernt und Probleme löst, hat das Blatt gewendet. Die IT-Funktion von IBM wurde zu einem Self-Service-Hub, wobei AskIT 86 % der Routineprobleme löste.

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IBM-Verkäufer waren mit Systemüberlastung belastet. Das Jonglieren mit mehreren isolierten Vertriebstools führte zu einem überwucherten Verwaltungsaufwand. Dann kam AskSales, eine intern mitentwickelte KI-Lösung, die Verschwendung reduzieren, grundlegende Aufgaben automatisieren und ein Labyrinth in eine Schnellstraße zum Verkaufserfolg verwandeln soll.  

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Ein mutiges, zukunftsorientiertes Experiment findet in der CIO-Sandbox statt. Die ultimative Vision ist AskIBM, ein KI-gestütztes Gateway zu allen Themen von IBM. Die Beta-Version ist bereits vielversprechend, bringt Kohärenz in die Komplexität und definiert die Zukunft unseres Unternehmens weiter neu.

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Fußnoten

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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.

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