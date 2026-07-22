Bei der Neugestaltung unserer Arbeitsweise haben wir KI nicht einfach auf bestehende Systeme aufgesetzt. Wir haben diese Systeme auseinandergenommen – Prozess für Prozess, Tool für Tool, Annahme für Annahme – und sie mit einer KI-zentrierten Hybrid-by-Design-Strategie neu aufgebaut Systeme und Fachbereiche dienten uns dabei sowohl als Versuchslabor als auch als Lernfeld.

Während sich ein Teil der Welt mit KI für Unternehmen befasste, waren wir damit beschäftigt, das Debugging durchzuführen – und zu prüfen, wie sie sich in realen Workflows unter realen Rahmenbedingungen bewährt.

Die Erkenntnisse aus dieser langjährigen Initiative haben eine Abteilung nach der anderen neu gestaltet und so einen nachhaltigen Wandel im gesamten Unternehmen IBM bewirkt. Die Anwendungen mögen banal klingen, doch die Ergebnisse sind alles andere als das. Gewöhnliche Anwendungsfälle, die außergewöhnliche Ergebnisse liefern.

Dies ist unser gelebtes Experiment.