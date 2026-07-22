Produktivitätssteigerungen in Höhe von über 4,5 Milliarden US-Dollar
IBM treibt mit KI, Hybrid Cloud, Automatisierung und Beratungskompetenz echte Veränderungen voran

Das ist eine wahre Geschichte über interne Transformation. Kein geradliniger Weg. Keine beschönigte Erfolgsgeschichte. Fortschritte, die im Laufe der Zeit durch Druck, Zweifel und hart erkämpfte Klarheit errungen wurden. Durchbrüche, die offenbarten, wie echte Wandlung aussieht: Daten mit Empathie, Metriken mit Stimme und KI, die durch Erkenntnisse geprägt ist.

So hat sich IBM neu ausgerichtet – operativ, funktional, technisch und logistisch –, um den Betrieb auf KI, Automatisierung und Innovation auszurichten.
Drei Personen in einem Büro, die sich über Haftnotizen auf einem Whiteboard neben den Schreibtischen unterhalten
Langweilig ist schön 

Bei der Neugestaltung unserer Arbeitsweise haben wir KI nicht einfach auf bestehende Systeme aufgesetzt. Wir haben diese Systeme auseinandergenommen – Prozess für Prozess, Tool für Tool, Annahme für Annahme – und sie mit einer KI-zentrierten Hybrid-by-Design-Strategie neu aufgebaut Systeme und Fachbereiche dienten uns dabei sowohl als Versuchslabor als auch als Lernfeld.

Während sich ein Teil der Welt mit KI für Unternehmen befasste, waren wir damit beschäftigt, das Debugging durchzuführen – und zu prüfen, wie sie sich in realen Workflows unter realen Rahmenbedingungen bewährt.

Die Erkenntnisse aus dieser langjährigen Initiative haben eine Abteilung nach der anderen neu gestaltet und so einen nachhaltigen Wandel im gesamten Unternehmen IBM bewirkt. Die Anwendungen mögen banal klingen, doch die Ergebnisse sind alles andere als das. Gewöhnliche Anwendungsfälle, die außergewöhnliche Ergebnisse liefern.

Dies ist unser gelebtes Experiment. 
Erkunden Sie die Transformation

IBMs Verschieben in KI-gestützte HR verlief nicht geradlinig. Die Erfahrung hat eines deutlich gemacht: Fortschritt übertrifft die Perfektion. Für Menschen neu konzipiert, nicht für Hype, hat AskHR aus einer Altlast eine Funktion zum Skalieren gebaut.

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Abstrakte Illustration von zwei Profilsilhouetten, Sprechblasen, Stiften und Papieren

Der IT-Support war durch redundante Prozesse belastet. AskIT, ein KI-Assistent, der lernt und Probleme löst, hat das Blatt gewendet. Die IT-Funktion von IBM wurde zu einem Self-Service-Hub, wobei AskIT 86 % der Routineprobleme löste.

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Abstrakte Illustration zweier Computermonitore, die durch eine blaue Brücke verbunden sind

IBM-Verkäufer waren mit Systemüberlastung belastet. Das Jonglieren mit mehreren isolierten Vertriebstools führte zu einem überwucherten Verwaltungsaufwand. Dann kam AskSales, eine intern mitentwickelte KI-Lösung, die Verschwendung reduzieren, grundlegende Aufgaben automatisieren und ein Labyrinth in eine Schnellstraße zum Verkaufserfolg verwandeln soll.  

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Offener Aktenschrank mit hängenden Ordnern unter einer Runduhr

Ein mutiges, zukunftsorientiertes Experiment findet in der CIO-Sandbox statt. Die ultimative Vision ist AskIBM, ein KI-gestütztes Gateway zu allen Themen von IBM. Die Beta-Version ist bereits vielversprechend, bringt Kohärenz in die Komplexität und definiert die Zukunft unseres Unternehmens weiter neu.

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Illustration einer Kapsel, die an einem roten Fallschirm herabsteigt