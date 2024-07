Das IBM Global Sales Incentives (GSI)-Team ist dafür zuständig, das IBM Global Sales Team dabei zu unterstützen, strategische Geschäftsergebnisse zu erzielen, die auf die Wachstumsstrategie von IBM ausgerichtet sind. Um diese Mission zu unterstützen, bietet das GSI-Team ein Anreizprogramm an, das auf jeden Verkäufer individuell zugeschnitten ist. Eine Komponente der Digital Experience des Programms ist AskIncentives, ein Chatbot, der von IBM® watsonx™ Assistant unterstützt wird und Fragen zu Anreizen beantwortet.

Verkäufer, Verkaufsleiter und Führungskräfte nutzen AskIncentives, um Antworten auf Fragen zu Anreizen, Provisionen und Verkaufsstrategien zu erhalten. Sie nutzen es außerdem, um Informationen zu Verkaufszielen zu klären. In einem typischen Jahr erhält der Bot Zehntausende von Fragen. Im Jahr 2021 gingen beispielsweise über 278.000 Fragen ein, während es 2022 über 340.000 Fragen waren. In den Jahren 2021 und 2022 konnten 92 % bzw. 93 % dieser Fragen beantwortet werden. Wenn der Bot eine Frage nicht beantworten konnte, wurde eine Anfrage an das GSI-Team weitergeleitet und manuell von einem Incentive-Analysten überprüft. Leider konnte der Überprüfungsprozess im Anschluss an eine derartige Eskalation ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Die lange Zeit, die für den Abschluss von Anfragen benötigt wurde, führte zu einer gewissen Frustration bei den Verkäufern.

Daraufhin entschied sich das GSI-Team, die IBM Process Mining-Lösung zu implementieren und den Anfrageprozess zu optimieren. Es wurde auch versucht, die von Process Mining analysierten Daten zu nutzen, um die Funktionen des AskIncentives-Chatbots zu erweitern und so den Verkäufern ein persönlicheres Erlebnis zu bieten und eine höhere Antwortrate zu erzielen. Ziel des Teams war es, den Bot in die Lage zu versetzen, mehr Fragen zu beantworten und so sicherzustellen, dass nur die wirklich komplexen Fragen von einem Incentive-Analysten überprüft werden müssten.