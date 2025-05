Das Finanzteam von IBM nutzte IBM Apptio EBM, um die Daten des Hauptbuchs für das gesamte Jahr zu analysieren und Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Anschließend nutze es watsonx.ai, um maßgeschneiderte KI-Modelle für die Ursachenanalyse zu erstellen. IBM automatisiert Journaleinträge mit watsonx Orchestrate, watsonx.ai und Apptio EBM, um schnelle und genaue Ergebnisse zu erzielenDann wurde IBM watsonx Orchestrate implementiert und mit Robotic Process Automation (RPA) integriert, um Buchungen mit dem Hauptbuch abzugleichen, Prozessschritte zu optimieren und Berichtsdaten zur Überprüfung zu generieren.

Darüber hinaus wurde die Lösung um eine Echtzeit-Erkennung von Anomalien erweitert, um die Genauigkeit der Finanzunterlagen vor der Einreichung zu verbessern. Die KI-gestützten, maßgeschneiderten Automatisierungsmodelle in Jobotx ermöglichten eine dynamische Anpassung an die sich ändernde Finanzpolitik.

Das IBM Finanzteam und das Jobotx-Team von IBM haben gemeinsam die sich wiederholenden , manuellen Schritte der Journalbuchung auf den watsonx Orchestrate-Assistenten übertragen. Das Team entschied sich für watsonx Orchestrate, um die Abläufe zu optimieren, mit KI-gestützten Erkenntnissen fundierte Entscheidungen zu treffen und das Wachstum in einer sicheren und skalierbaren Umgebung voranzutreiben. Watsonx Orchestrate hat diese Eingaben dann interpretiert und in präzise RPA-Befehle umgewandelt. Nach Genehmigung durch den Finanzmanager plant watsonx Orchestrate automatisierte Befehle für die Erfassung von Buchungen im Hauptbuch während des Finanzabschlusses. Die Lösung arbeitete auch gut mit IBM Business Automation Workflow zusammen, um ein dynamisches Echtzeit-Dashboard bereitzustellen, das Finanzanalysten in die Lage versetzte, ein zeitnahes Ausnahmemanagement durchzuführen.

Durch die Implementierung der Lösung Anfang 2025 konnte das IBM-Finanzteam die Genauigkeit erhöhen und gleichzeitig Zeit für strategischere Aufgaben gewinnen und die Gesamteffizienz verbessern. Im Rahmen der Jobotx-Initiative wird das Team die Genauigkeit der Automatisierung weiter verfeinern, die Plattform mit zusätzlichen Ressourcen integrieren und KI-gestützte Erkenntnisse für Finanzteams weltweit erweitern.