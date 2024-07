Wenn es um den Ticket-Status eines Kunden geht, ist Transparenz wichtiger als Genauigkeit. Der ACE Case Bot erfüllt diese beiden Parameter, indem er zunächst den Ticket-Status automatisch mit den Ticket-Systemen von Salesforce und GitHub synchronisiert und dann automatische Benachrichtigungen über Slack an die entsprechenden Unterteams und Arbeitsgruppen sendet. Die Tatsache, dass der ACE Case Bot eine einheitliche Dashboard-Ansicht aller Ticket-Statusstufen bietet – visuell hervorgehoben durch die Eskalationsstufe – behebt das Chaos, das entsteht, wenn Tickets „durch die Maschen fallen“.

Zwar wird die ACE Case Bot-Lösung derzeit nur von wenigen IBM-internen Support-Teams genutzt (etwa 20 % des gesamten Cloud-Integrationsbereichs), doch die soliden Ergebnisse, die sie bisher erzielt hat, finden auch bei anderen Teams innerhalb des Unternehmens Anerkennung, so Hasan Rizvi, ein IBM Software-Ingenieur, der maßgeblich an der Entwicklung der Lösung beteiligt war. „Teams, die den ACE Case Bot verwenden, haben ihre durchschnittliche Zeit bis zur Lösung um 23 % reduziert, von durchschnittlich 12 Tagen in den 12 Monaten vor seiner Einführung im vierten Quartal 2022 auf 9,27 in den darauffolgenden 12 Monaten“, sagt er. „Der Erfolg, den wir gesehen haben, zeigt, dass Prozessautomatisierung und App Connect eine leistungsstarke Kombination zur Bereitstellung von Effizienz und geschäftlichem Nutzen darstellen.“