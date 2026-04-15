Marketingkampagnen und Assets sind nicht einfach nur Werbematerial. Sie sind die Stimme, das Gesicht und die Essenz einer Marke. Bei IBM kann es vorkommen, dass Marketingfachleute durch die ständige Produktion neuer Inhalte überlastet werden. Die Marketingteams des Unternehmens sind für die Produktion einer Vielzahl von kreativen Assets verantwortlich, darunter Blogbeiträge, Kundenreferenzen, Datenblätter und Beiträge in sozialen Medien.

Der Prozess des Brainstormings, der Forschung, des Entwurfs, der Strukturierung, des Redigierens und der Validierung jedes einzelnen Textes im Hinblick auf Klarheit, Genauigkeit, Lesbarkeit und Markenausrichtung kann einen beträchtlichen Teil der Arbeitswoche eines Marketingexperten in Anspruch nehmen.

Die Opportunitätskosten stellen eine noch größere Herausforderung dar. Da der Fokus so stark auf der Produktion liegt, können Marketingfachleute nicht immer so viel Zeit für die strategische Planung aufwenden, was ihre Fähigkeit, sich auf wichtige Marktereignisse vorzubereiten, gefährdet.

Ein weiteres deutliches Defizit ist das Fehlen standardisierter, markenkonformer Vorlagen für einige der gängigen Marketing-Assets von IBM. Der Bedarf an wiederverwendbaren Frameworks ist besonders ausgeprägt bei Programmen mit hohem Volumen, wie z. B. Kundenreferenzen, wo bereits eine kleine Verzögerung die Ausgabe erheblich verlangsamen kann.

Mit Ziel und Dringlichkeit und im Einklang mit den Zielen von IBM, die agentische KI-Lösungen nutzen, um Workflows zu vereinfachen und zu automatisieren, setzte sich das Creative and Content Team von IBM zum Ziel gesetzt, eine Lösung zu entwickeln, die Marketing-Kreativen bei der Erstellung von Inhalten helfen sollte. Es wollte eine KI-gestützte Lösung entwickeln, die den kreativen Prozess beschleunigt, Produkteinblicke demokratisiert und jedes Teammitglied in die Lage versetzt, intelligente, strategische Inhalte zu erstellen. So wurde der Creative Assistant geboren.