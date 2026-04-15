IBM entwickelt einen KI-gestützten Kreativassistenten, der bei der Erstellung von Inhaltsvorlagen hilft und Innovationen beschleunigt
Marketingkampagnen und Assets sind nicht einfach nur Werbematerial. Sie sind die Stimme, das Gesicht und die Essenz einer Marke. Bei IBM kann es vorkommen, dass Marketingfachleute durch die ständige Produktion neuer Inhalte überlastet werden. Die Marketingteams des Unternehmens sind für die Produktion einer Vielzahl von kreativen Assets verantwortlich, darunter Blogbeiträge, Kundenreferenzen, Datenblätter und Beiträge in sozialen Medien.
Der Prozess des Brainstormings, der Forschung, des Entwurfs, der Strukturierung, des Redigierens und der Validierung jedes einzelnen Textes im Hinblick auf Klarheit, Genauigkeit, Lesbarkeit und Markenausrichtung kann einen beträchtlichen Teil der Arbeitswoche eines Marketingexperten in Anspruch nehmen.
Die Opportunitätskosten stellen eine noch größere Herausforderung dar. Da der Fokus so stark auf der Produktion liegt, können Marketingfachleute nicht immer so viel Zeit für die strategische Planung aufwenden, was ihre Fähigkeit, sich auf wichtige Marktereignisse vorzubereiten, gefährdet.
Ein weiteres deutliches Defizit ist das Fehlen standardisierter, markenkonformer Vorlagen für einige der gängigen Marketing-Assets von IBM. Der Bedarf an wiederverwendbaren Frameworks ist besonders ausgeprägt bei Programmen mit hohem Volumen, wie z. B. Kundenreferenzen, wo bereits eine kleine Verzögerung die Ausgabe erheblich verlangsamen kann.
Mit Ziel und Dringlichkeit und im Einklang mit den Zielen von IBM, die agentische KI-Lösungen nutzen, um Workflows zu vereinfachen und zu automatisieren, setzte sich das Creative and Content Team von IBM zum Ziel gesetzt, eine Lösung zu entwickeln, die Marketing-Kreativen bei der Erstellung von Inhalten helfen sollte. Es wollte eine KI-gestützte Lösung entwickeln, die den kreativen Prozess beschleunigt, Produkteinblicke demokratisiert und jedes Teammitglied in die Lage versetzt, intelligente, strategische Inhalte zu erstellen. So wurde der Creative Assistant geboren.
Creative Assistant wurde als mehr als nur eine Benutzeroberfläche konzipiert. Er wurde als speziell entwickeltes, KI-gestütztes Tool konzipiert, um die Erstellung von Inhalten mit Präzision, Geschwindigkeit und Markenintegrität zu verbessern.
Der Prozess begann mit einem Benutzer-Prompt. Mit diesem Prompt wurde ein ausgeklügeltes Netzwerk aus Microservices, APIs und intelligenten Agenten in Betrieb genommen. Das System verwendet Retrieval-Augmented Generation (RAG) mit Elasticsearch, um den Prompt anzureichern und Kontext sowohl aus vom Benutzer bereitgestellten Daten als auch aus den vertrauenswürdigen Wissensquellen von IBM zu gewinnen.
Anschließend wurde ein Reranking-Service hinzugefügt, um die relevantesten Informationen für die Generierung zu priorisieren, damit jede Antwort auf Relevanz und Genauigkeit abgestimmt ist. Die Eingabe wurde an ein Large Language Model (LLM) weitergeleitet, das auf IBM watsonx.ai™ trainiert und gehostet wurde, was Flexibilität bei der Modellauswahl und dem Training je nach Aufgabenstellung bot. Während IBM® Granite® Foundation-Modelle wegen ihrer unternehmensweiten Leistung häufig verwendet werden, werden bei Bedarf auch andere Modelle eingesetzt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Das gewählte Modell wandelt Rohdaten in hochwertige, maßgeschneiderte Inhalte um, die in vordefinierten Vorlagen für E-Mails, Präsentationen, Blogbeiträge, Kundenreferenzen und Produktseiten bereitgestellt werden. Das System wird regelmäßig optimiert, um die Qualität der Antworten zu verbessern.
Im Hintergrund zerlegen KI-Agenten Aufgaben, koordinieren Suchvorgänge und die Generierung von Ergebnissen. Die endgültige Ausgabe wird an eine speziell entwickelte React-Benutzeroberfläche übergeben, die die Antwort in saubere, lesbare Vorlagen formatiert, die zur Überprüfung bereitstehen.
Die Stärke von Creative Assistant liegt in seinem Fundament – einem reichhaltigen Ökosystem vertrauenswürdiger IBM Datenquellen, darunter IBM.com, Produktdokumentation, Markenrichtlinien, Wettbewerbsforschung, IBM RedBooks® und private Repositories wie Seismic. Ein automatisierter Prozess mit IBM Cloud® Object Storage hilft sicherzustellen, dass diese Datenquellen periodisch indexiert und in IBM Cloud Databases for Elasticsearch und Milvus auf IBM watsonx.data® Datenspeicher gespeichert werden. Datenindizierung und -speicherung ermöglichen präzise, vektorbasierte Abfragen und einen schnellen, skalierbaren Datenabruf sowohl in öffentlichen als auch in privaten Datensätzen.
Basierend auf dieser Grundlage hat das Creative and Content Team von IBM die nächste Generation des Creative Assistant entwickelt. Die aktualisierte Version beinhaltet ein agentengesteuertes Chat-Erlebnis, Echtzeitüberwachung mit IBM Instana® Observability, Funktionen zur Überprüfung von Qualität und Stilrichtlinien sowie eine Chatverlaufsfunktion.
Durch die Vereinfachung von Teilen des kreativen Prozesses und die Optimierung von Workflows kann Creative Assistant den Marketingteams von IBM helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Bereitstellung prägnanter, markenkonformer Assets und gleichzeitig die Vorbereitung des nächsten Schritts.
Auch wenn die Akzeptanz noch im Wandel ist und weitere Tools zur Verbesserung des Workflows eingesetzt werden, stellt Creative Assistant einen bedeutenden Fortschritt bei der Bewältigung von Herausforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Konsistenz und Skalierbarkeit dar. Mit vorgefertigten, markenkonformen Vorlagen kann Creative Assistant den Zeitaufwand für die Formatierung und Strukturierung erheblich reduzieren, so dass Sie Ihren kreativen Spielraum erweitern können. Im ersten Jahr nach der Markteinführung konnte das Tool über 1010 aktive Nutzer gewinnen, die über 7000 Entwürfe von Assets in 10 verschiedenen Formaten erstellten.
Creative Assistant hat sich insbesondere für den Arbeitsablauf im Bereich Kundenreferenzen als wegweisend erwiesen. Ein kleines Content-Team, das sich darauf konzentrierte, Kunden und Partnern Gehör zu verschaffen und schnell auf Marktchancen mit überzeugenden Geschichten zu reagieren, wurde oft durch schwankende Bandbreiten und konkurrierende Prioritäten ausgebremst. Da das Tool nun in seinen Workflow eingebettet ist, können Teammitglieder schnell hochwertige, markenorientierte erste Story-Entwürfe erstellen, ohne von Projektmanagern oder Textern abhängig zu sein. Im ersten Jahr nach der Markteinführung im Jahr 2025 wurden mehr als 2.400 Entwürfe und Versionen von Kundenreferenzen erstellt, um die Iteration während des anfänglichen kreativen Prozesses zu unterstützen. Erste Entwürfe werden in etwa vier Stunden erstellt. Und prüfungsreife Entwürfe für Kundenreferenzen, die von Autoren und Redakteuren im Hinblick auf Compliance und IBM Markenstandards optimiert wurden, können jetzt in nur etwa fünf Tagen fertiggestellt werden – vorher waren es 10 Tage – eine geschätzte Verbesserung um 50 %. Das Team hat auch die Erstellung von Kundenreferenzen-Einseitern optimiert – wichtige Ressourcen für Vertrieb, Partner und Führungskräfte, die schnell die Auswirkungen im ShowCase aufzeigen und eine sinnvolle Einbindung fördern. Was früher etwa eine Stunde dauerte, dauert jetzt nur noch etwa 12 Minuten, was einer Effizienzsteigerung von rund 80 % entspricht. Durch diese Umstellung kann das Team schneller und konsequenter auf Marktchancen reagieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Markenbotschaft einzugehen.
Neben Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bietet Creative Assistant auch integrierte redaktionelle Unterstützung für Grammatik, Verständlichkeit und Tonfall. Ein integrierter Produktassistent demokratisiert den Zugang zu Product Insights und befähigt jedes Teammitglied, genaue, informierte Inhalte zu erstellen, ohne auf isolierte Expertise angewiesen oder umfangreiche Forschung durchführen zu müssen.
Mit Blick auf die Zukunft plant IBMs Creative and Content Team, den Inhaltslebenszyklus weiter zu optimieren, indem zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden, wie Übersetzungsfunktionen und Workflow-Tools, die intelligentere Automatisierung in den kreativen Prozess integrieren sollen. In Kombination mit einem umfangreichen Angebot an KI-Agentenlösungen und innovativen Automatisierungen, die derzeit eingesetzt und in Entwicklung sind, wird Creative Assistant IBMs Vision für eine strategischere Marketingabteilung voranbringen.
IBM ist ein globales Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Cloud Computing, KI, Datenanalyse und Beratung anbietet. Es engagiert sich für technologische Innovationen und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung.
© Copyright IBM Corporation, März 2026
IBM, das IBM Logo, Granite, IBM Cloud®, IBM Cloud® Object Storage, IBM Cloud Databases for Elasticsearch, IBM Instana® Observability, Redbooks, IBM watsonx, IBM watsonx.ai™ und watsonx.data® sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.
Aussagen über die zukünftige Ausrichtung und die Absichten von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.