Nachdem die Migration auf das IBM Cloud-Rechenzentrum in Singapur abgeschlossen ist und die Fertigstellung in Frankfurt für 2022 geplant ist, verzeichnet Huhtamaki die erwarteten Geschäftsvorteile. „Unsere Cloud-Kosten sind zwar etwas niedriger als bei einer On-Premise-Lösung, aber zumindest sind wir kostenneutral, was auch unsere Absicht war“, sagt Kemppi. „Man wechselt in die Cloud, um mehr Funktionalität und Flexibilität zu erhalten, wenn man also die Kosten im Rahmen hält, ist man in einer guten Position.“

Huhtamaki weiß die Zeitersparnis und Flexibilität zu schätzen, die IBM Cloud beim Hinzufügen neuer Services bietet. „Wenn wir mehr Festplattenspeicher oder mehr Rechenkapazität benötigen, können wir das einfach einrichten“, sagt Kemppi. „Wenn wir die Rechenleistung nicht mehr benötigen, können wir sie reduzieren und die Kosten optimieren, was beim On-Premise-Betrieb nicht möglich war.“

Die Verlagerung von Computing-Workloads in IBM Cloud-Rechenzentren unterstützt die nachhaltigen strategischen Geschäftsziele von Huhtamaki. „Wir arbeiten mit Anbietern zusammen, die Nachhaltigkeit genauso ernst nehmen wie wir. Mit einem Cloud-Provider wie IBM werden die Geräte und der Strom so effizient wie möglich genutzt“, sagt Kemppi. „IBM kümmert sich um die Stromerzeugung und das Recycling der Geräte. Das ist sehr wichtig für uns.“

Als weltweit führender Hersteller von Pappbechern und als führendes Unternehmen für nachhaltige und recycelbare Lebensmittelverpackungen verfolgt Huhtamaki ehrgeizige Wachstumsziele. „Jetzt, da unsere Rechenkapazität so agil ist, sind wir bereit“, sagt Kemppi. „Es gibt noch so viel mehr, was wir mit der IBM Cloud in der Zukunft realisieren können.“