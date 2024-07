Mit der Umstellung auf SAP S/4HANA wird Honda Pakistan die Funktionen von SAP ERP, SAP CRM und SAP Business Warehouse in einer einzigen Plattform nutzen können und so eine integrierte Geschäftsplanung zwischen Händlern, Produktionsstätten und der Zentrale ermöglichen. Durch die Kombination von Echtzeit-Datenflüssen zwischen diesen Geschäftsbereichen mit den fortschrittlichen Planungsfunktionen von SAP S/4HANA wird das Unternehmen in der Lage sein, den Ersatzteilbestand in ihrem gesamten Händlernetz automatisch zu optimieren.

Muhammad Ali sagt dazu: „Die Echtzeitplanung für Ersatzteile wird dazu beitragen, Verzögerungen bei der Fahrzeugwartung zu vermeiden und die Zeit, in der die Fahrzeuge nicht auf der Straße sind, zu minimieren – davon wird die Kundenzufriedenheit in hohem Maße profitieren. Kurzfristig glauben wir, dass wir eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent erzielen können, indem wir unverkaufte Bestände dorthin bringen, wo sie in unserem Händlernetz benötigt werden. Langfristig gehen wir davon aus, dass die Funktionen von SAP S/4HANA eine höhere Servicequalität ermöglichen werden, die die Kundenbindung fördert und auf die Sicherung unseres Marktanteil einzahlt.“