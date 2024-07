Mit IBM App Connect hat Highbroad eine nahtlose Konnektivität über verschiedene Abteilungen hinweg erreicht, darunter Produktion, Management, Betrieb, F&E und Vertrieb. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, das Problem verwirrender oder veralteter Schnittstellen zwischen Systemen zu lösen und eine flexible und schlanke Anwendungsintegration zu erreichen.

Die Implementierung von IBM App Connect hat es Highbroad also ermöglicht, Informationssilos zu beseitigen und acht verschiedene Geschäftssysteme miteinander zu verbinden, von der Produktion über die Bereitstellung bis hin zum Marketing. Die integrierte Lösung umfasst 90 Schnittstellen zwischen Systemen und ermöglicht etwa tausend Transaktionen pro Tag. Es wird erwartet, dass die Beseitigung der Informationssilos zu erheblichen Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit Systemintegrationsprojekten führen wird.

Mithilfe der auf IBM App Connect basierenden Integrationsplattform konnte Highbroad mit der Überwachung der Datensicherheit und -genauigkeit beginnen, was die Qualität der Statistiken zu den täglichen Transaktionen verbesserte und die Behebung von Problemen mit Transaktionsdaten ermöglichte. Darüber hinaus ermöglichte die Lösung dem Kunden die Einführung von Standards und Vorschriften für die Serviceklassifizierung im gesamten Unternehmen, was zu einer Optimierung der Service Governance und einer Maximierung der Wiederverwendung von Schnittstellen sowie zu einer erheblichen Verbesserung der Übertragungseffizienz führte.

Die neue integrierte Plattform bietet außerdem eine Reihe einzigartiger Vorteile. Sie unterstützt eine geclusterte physische Bereitstellung und trägt so zu einer hohen Verfügbarkeit und einem langfristig stabilen Systembetrieb bei. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, Spitzenleistungen zu erzielen und gleichzeitig die Bandbreite für die Systemverarbeitungsleistung beizubehalten. Darüber hinaus ermöglicht es eine hohe Skalierbarkeit und Flexibilität, da es sowohl den Einsatz von Systemerweiterungen als auch die verteilte Bereitstellung von mehreren logischen Einheiten unterstützt.

Die neue Business-Integrationsplattform, die auf IBM App Connect basiert, ist zu einem Modell für andere Produktionsstätten des Unternehmens geworden. Darüber hinaus wird IBM mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, um in Zukunft weitere offene, Cloud-native Microservices und containerisierte Integrationsplattformen für Highbroad zu entwickeln, die integrierte KI- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungsfunktionen sowie umfassende Unterstützung für Cloud-Technologien bieten.

Yang Hao, der Assistant Center Director des Highbroad Information Management Center, fasst die Vorteile dieses Projekts zusammen. „Mit der Unterstützung des Kundenerfolgsteams von IBM war Zhongke SOA in der Lage, die Integrationsanwendungslösung auf der Grundlage von IBM App Connect in nur drei Monaten zu entwickeln. Diese zuverlässige Lösung lieferte eine flexible und schlanke Anwendungsintegrationsplattform für das Pilotprojekt in Chuzhou. Sie verknüpfte erfolgreich verschiedene Unternehmenssysteme in den Bereichen Produktion, Lieferung und Marketing und ermöglichte einen nahtlosen Datenaustausch", so Yang.

„Wir haben eine umfassende Datenvereinheitlichung und Transparenz für unsere Stammdaten erreicht, einschließlich Zahlungen, Kunden, Lieferanten und sogar interner Erstattungen. Dadurch haben wir robuste Datenstatistiken, Analyse- und Überwachungsfunktionen für unsere Unternehmensabläufe erhalten, die betriebliche Effizienz und erhebliche Kostensenkungen im Zusammenhang mit Systemintegrationsprojekten ermöglichen“, schließt Yang.