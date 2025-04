Das Projekt „IBM Sustainability Accelerator“ mit Heifer International wurde 2023 abgeschlossen. Die Ernteerträge des Pilotprojekts waren vielversprechend. Da viele der Teilnehmer Haushalte mit durchschnittlich fünf Personen unterstützen, half das Projekt den Begünstigten und ihren Familien direkt, ihre Ernteerträge zu steigern.

Die Auswirkungen haben bereits für einige Landwirte lebensverändernde Möglichkeiten geschaffen. Einem Landwirt zufolge ermöglichte ihm das Programm erstmals den Zugang zu Krediten, sodass er zertifiziertes Saatgut kaufen konnte, anstatt auf recyceltes Saatgut angewiesen zu sein. Er konnte auch auf bisher nicht zugängliche Beratungsdienste zugreifen und erhielt Empfehlungen per SMS auf sein Telefon, die er anschließend umsetzte.

Seine Ernte war so erfolgreich, dass er Uniformen für seine Kinder, Kleidung für seine Frau und genug Mais – das Grundnahrungsmittel in Malawi – kaufen konnte, um seine Familie in diesem Jahr mit Lebensmitteln zu versorgen. Außerdem verfügt er nun über Kapital, das er in sein Unternehmen investieren, um Hilfe einstellen und die Effizienz seines Betriebs steigern kann.

Es gibt auch andere Geschichten über positive Auswirkungen. „Ein Landwirt hat zwei Geschäfte gebaut, vier Schweine gekauft und plant, einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen“, sagt Magombo-Kabaghe. „Er konnte das Schulgeld für seine Kinder bezahlen und hat Geld für den Kauf von Dünger für die kommende Saison zurückgelegt. Ein anderer Bauer lebte in einem Haus aus Lehm und Stroh und hat jetzt ein Backsteinhaus gebaut. Sie hofft, mit dem Geld aus dieser Saison ein Blechdach darauf setzen zu können.“

Die Teilnahme von Heifer am IBM Sustainability Accelerator-Programm ist nach zwei Jahren beendet, aber die Zusammenarbeit mit den Landwirten in Malawi hat gerade erst begonnen. Mit Blick auf die Zukunft evaluiert Heifer die Integration von KI-Modellen in die Lösung, wobei die über die Plattform gesammelten und eingegebenen Daten genutzt werden. Die Organisation prüft auch die Automatisierung einiger Funktionen, wie z. B. die Überprüfung von Empfehlungen, die derzeit von Studenten durchgeführt wird.

Der Erfolg des Projekts zeigt, welche transformative Kraft Daten und digitale Technologien haben können, wenn es darum geht, unterversorgten Gemeinden eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieser Ansatz basiert auf den ökologischen und humanitären Werten, die Heifer und IBM teilen – ein Ansatz, der das Potenzial hat, die Welt zu verändern, einen Bauernhof nach dem anderen.